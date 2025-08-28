Bantu Pemimpin Kembangkan Kapasitas dengan Kecerdasan Teknologi

Ilustrasi(Dok Freepik)

TANTANGAN kepemimpinan semakin berat di era kerja yang serbacepat. Laporan Global Leadership Forecast 2023 menunjukkan hanya 40% organisasi menilai kepemimpinannya efektif, sementara 72% pemimpin tim mengalami kelelahan. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya membangun kapasitas pemimpin secara berkelanjutan.



Menjawab kebutuhan tersebut, MIT Sloan Management Review menghadirkan Leadership Development Program dalam format digital melalui platform pembelajaran Skillsoft Percipio, bekerja sama dengan Netopolitan di Indonesia. Program itu menawarkan pembelajaran yang lebih relevan dan fleksibel bagi pemimpin agar tetap adaptif di tengah perubahan.



Materi yang tersedia mencakup kepemimpinan di era digital, ketangkasan organisasi, kolaborasi tim, pengambilan keputusan berbasis data, hingga memimpin perubahan di situasi tidak pasti.



Seluruh konten dirancang modular, tersedia dalam berbagai bahasa, dan memungkinkan peserta belajar sesuai ritme tanpa meninggalkan tanggung jawab pekerjaan.



Lebih jauh, kecerdasan teknologi mendukung pembelajaran melalui sertifikasi, sesi langsung bersama fasilitator, hingga simulasi berbasis AI. Format tersebut memberi pengalaman praktis dan kontekstual yang semakin dibutuhkan dalam pengembangan kapasitas kepemimpinan.



“Krisis kepemimpinan seringkali terjadi bukan karena kurangnya potensi, tapi karena minimnya ruang untuk mengembangkan kapasitas secara berkelanjutan. Lewat inisiatif ini, kami berharap bisa menjadi bagian dari ekosistem yang mendukung terciptanya pemimpin yang tangguh dan inklusif,” ujar CEO Bawana, Wisman, melalui keterangannya, Kamis (28/8).



Dengan dukungan teknologi digital, program ini diharapkan mampu menjawab tantangan kepemimpinan modern sekaligus memperluas akses pembelajaran bagi organisasi di berbagai sektor. Upaya itu diyakini dapat membantu melahirkan pemimpin yang lebih adaptif, inovatif, dan siap menghadapi ketidakpastian global. (E-4)