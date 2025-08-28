Gandeng Materai.ID, Bank Mandiri Perkuat Penerimaan Negara Lewat Layanan Pembelian e-Meterai

Bank Mandiri menghadirkan layanan pembelian Meterai Elektronik (e-Meterai) melalui fitur Sukha di Livin’ by Mandiri.(Dok. Istimewa)

BANK Mandiri terus berkomitmen memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional dan optimalisasi pendapatan negara. Bersinergi dengan PT. Satulink Lintas Indonesia (Materai.ID), Bank Mandiri menghadirkan layanan pembelian Meterai Elektronik (e-Meterai) melalui fitur Sukha di Livin’ by Mandiri.

Langkah ini menjadi wujud nyata sinergi perbankan dan pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan legal digital, sekaligus mendorong penerimaan negara dari Bea meterai di era transaksi elektronik.

SVP Transaction Banking Retail & Sales Bank Mandiri, Erin Young menegaskan, kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen Bank Mandiri dalam mengakselerasi transformasi digital sekaligus memperkaya ekosistem Livin’ by Mandiri.

Fitur Sukha, yang selama ini dikenal dengan layanan pembelian tiket, voucher game, dan donasi, kini semakin lengkap dengan hadirnya Meterai Elektronik yang mendukung kebutuhan administrasi nasabah. Kehadiran Suka semakin membuat nasabah mengandalkan Livin’ by Mandiri untuk berbagai kebutuhan.

Hingga Mei 2025, Livin’ by Mandiri telah digunakan oleh 31,6 juta pengguna tumbuh 24% year on year (yoy). Pada periode yang sama, layanan digital bagi nasabah ritel ini telah memproses volume transaksi dengan kenaikan 26% yoy menjadi 1,83 miliar kali dengan peningkatan nilai transaksi 12% yoy menjadi Rp 1.744 triliun.

“Sebagai mitra strategis pemerintah, Bank Mandiri berkomitmen untuk mendukung pembangunan nasional melalui optimalisasi pendapatan negara dari bea materai. Dengan integrasi layanan Materai.ID di Sukha, nasabah kini dapat membeli e-Meterai dengan mudah, aman, cepat, dan terverifikasi langsung lewat genggaman,” ujar Erin dalam keterangan resminya pada Kamis (28/8).

Adapun Chief Commercial Officer PT. Satulink Lintas Indonesia Lufthi Hallif mengungkapkan antusiasmenya terhadap kerja sama ini. Kerja sama ini dapat diharapkan bisa mendorong pertumbuhan perekonomian.

"Kami percaya integrasi Materai.ID dengan Bank Mandiri dapat membantu masyarakat semakin mudah dalam mengakses layanan legal digital, terutama dalam era transaksi elektronik yang terus berkembang," kata Lufthi.

Langkah ini diharapkan dapat mendorong adopsi e-Meterai yang lebih luas dan mudah oleh masyarakat, pelaku usaha, dan institusi, serta memperkuat posisi Bank Mandiri sebagai pelopor integrasi layanan gaya hidup digital yang lengkap dan terpercaya. Kolaborasi ini sejalan dengan semangat HUT RI ke-80 yang mengusung tema ‘Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju’.

Nasabah juga dapat menikmati promo menarik Bebas Biaya Layanan Personal Plan Platinum apabila melakukan pembelian e-Meterai khusus melalui Sukha selama periode Agustus 2025 sampai dengan Desember 2025.

“Bank Mandiri tidak hanya fokus pada layanan finansial, tetapi juga terus berinovasi dan bersinergi dengan berbagai pihak untuk mendukung kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat penerimaan negara. Kehadiran e-Meterai di Sukha menjadi bukti nyata bahwa kami selalu siap menjadi mitra finansial utama bagi nasabah dan pemerintah,” pungkas Erin. (RO)