Paramount Festival Kemerdekaan Property Expo 2025 Hadir dengan Promo Spesial

Melihat permintaan pasar yang masih kuat akan produk properti, Paramount Land menggelar pameran properti bertema ‘Paramount Festival Kemerdekaan’ Property Expo.(Dok. Paramount Land)

DI awal semester dua tahun 2025, Paramount Land menunjukkan tren penjualan positif terutama pada dua produk komersialnya, yakni Grand Boulevard Aniva @ Paramount Gading Serpong yang terjual habis dalam 5 tahap sebelum launching. Hal ini juga diperkuat dengan Calico Grande @ Paramount Petals yang terjual habis.

Melihat permintaan pasar yang masih kuat akan produk properti, Paramount Land menggelar pameran properti bertema ‘Paramount Festival Kemerdekaan’ Property Expo pada tanggal 27 Agustus–1 September 2025 di West Atrium Living World Alam Sutera.

Tersedia cashback hingga Rp150 jutaan untuk beragam produk hunian premium di Paramount Gading Serpong, yakni Grand Pasadena Village, Matera Residences, Pasadena Grand Residences, Matera Signature, dan Menteng Grand, serta ruko komersial yakni Menteng Studio Loft, Pasadena Square North (Regular dan Studio Loft), Maxim Square, Hampton East @ Manhattan District, dan Pasadena Square North Studio Loft.

Paramount Petals menyediakan cashback hingga Rp50 jutaan untuk produk hunian Gardenia, Gardenia Plus, Lily, serta ruko komersial Gardenia Square. Selama periode pameran, konsumen juga berkesempatan memperoleh gift voucher, bonus DP, free PPN 100% (syarat dan ketentuan berlaku), dan promo menarik lainnya.



"Paramount Land tidak sekadar membangun properti, tetapi menghadirkan ruang hidup dan peluang bisnis yang dirancang untuk masa depan. Dengan lokasi yang strategis, desain modern, serta infrastruktur yang mendukung, kami memastikan setiap investasi di Paramount Gading Serpong memiliki nilai berkelanjutan bagi setiap penghuni maupun pelaku usaha," papar Chrissandy Dave, Direktur Sales & Marketing Paramount Land.

Beragam ruko komersial terbaik hadir di Paramount Gading Serpong, berada di lokasi strategis dan dikelilingi puluhan perumahan yang telah ramai dan hidup, dengan traffic kendaraan tinggi hingga 15.000 kendaraan/jam pada peak hour, mobilitas dan aksesibilitas mudah, serta infrastruktur modern untuk menunjang aktivitas bisnis secara jangka panjang.

Paramount Land juga menghadirkan rumah premium terbaik yang dikelilingi fasilitas lengkap, sangat cocok bagi masyarakat urban maupun keluarga yang mendambakan kehidupan modern, nyaman, dan kekinian.



"Paramount Petals juga hadir sebagai kota mandiri baru seluas ±400 hektare di koridor barat Jakarta yang telah memiliki lebih dari 1.000 unit hunian dan komersial terbangun dan terhuni oleh dari 500 KK, dengan pembangunan fasilitas dan infrastruktur kota yang masih terus berjalan, termasuk pembangunan akses tol langsung Jakarta-Tangerang KM 25 yang direncanakan selesai pada akhir 2025," kata Chrissandy.

"Seluruh produk terbaik Paramount Gading Serpong dan Paramount Petals ini kami hadirkan pada pameran properti ‘Paramount Festival Kemerdekaan’ dengan berbagai promo-promo terbaik. Kami mengundang masyarakat untuk datang, nikmati berbagai aktivitas yang kami hadirkan selama masa pameran, dan manfaatkan penawaran terbaik dari Paramount Land," imbuhnya.



"Paramount Land senantiasa hadir menyapa masyarakat dan membangun relasi dengan konsumen melalui berbagai aktivitas yang seru dan interaktif secara digital maupun on-site. Melalui pameran properti ini, kami menghadirkan berbagai informasi produk-produk properti terbaik Paramount Land, promo istimewa dengan berbagai bonus dan cashback yang tersedia selama periode pameran, serta beragam promo pembayaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan konsumen, mulai dari cash keras, cash bertahap, KPR, dan lainnya," ujar Ferry John, Sales & Marketing Associate Director Paramount Land.



Pameran properti ini terbuka bagi masyarakat umum, dari calon konsumen hingga investor yang ingin memperoleh informasi maupun memanfaatkan promo penjualan terbaik yang hanya tersedia selama periode pameran, serta property agent yang ingin mengundang kliennya. Sales representative Paramount Land siap melayani konsumen dalam memberikan informasi produk secara lengkap, membantu konsumen menentukan pilihan terbaik sesuai kebutuhannya, dan melakukan transaksi penjualan.

"Kami mengundang masyarakat untuk datang dan menikmati kemeriahan pameran properti Paramount Land pada 27 Agustus–1 September 2025 di West Atrium Living World Alam Sutera, Tangerang. Pengunjung juga dapat mengikuti aktivitas yang seru dan interaktif untuk dinikmati seluruh anggota keluarga, di antaranya workshop Tuft Your Pet pada 4 Agustus dan Cake Art Kids pada 5 Agustus," kata Ferry. (E-1)