Bunga Deposito Mandiri & Bank Lain: Pilih Investasi Terbaik 2025

Mencari cara aman untuk mengembangkan uang Anda? Bunga deposito Mandiri dan bank-bank lain di Indonesia menawarkan solusi investasi yang menarik.

Deposito adalah simpanan berjangka yang memberikan bunga lebih tinggi dibandingkan tabungan biasa, cocok untuk Anda yang ingin keuntungan stabil dengan risiko rendah.

Artikel ini akan membahas suku bunga deposito dari Bank Mandiri, BCA, BRI, BNI, dan bank lain seperti CIMB Niaga, serta tips memilih yang terbaik untuk kebutuhan Anda.

Mengapa Memilih Deposito?

Deposito adalah investasi yang aman karena dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hingga Rp2 miliar per nasabah, asalkan suku bunga tidak melebihi batas penjaminan LPS. Dengan bunga deposito Mandiri yang kompetitif, Anda bisa mendapatkan keuntungan pasti tanpa khawatir fluktuasi pasar. Selain itu, deposito memiliki fleksibilitas jangka waktu, mulai dari 1 bulan hingga 24 bulan, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan rencana keuangan Anda.

Bunga Deposito Mandiri: Keuntungan dan Fitur

Bank Mandiri menawarkan bunga deposito Mandiri yang menarik, dengan suku bunga berkisar antara 2,25% hingga 2,5% per tahun (per Mei 2025). Berikut adalah beberapa keunggulan deposito Mandiri:

Pilihan Jangka Waktu: 1, 3, 6, 12, atau 24 bulan.

1, 3, 6, 12, atau 24 bulan. Fleksibilitas Pencairan Bunga: Bunga bisa diterima di muka, bulanan, atau saat jatuh tempo.

Bunga bisa diterima di muka, bulanan, atau saat jatuh tempo. Kemudahan Pembukaan: Mulai dari Rp1 juta via Livin’ by Mandiri atau Rp10 juta di cabang.

Mulai dari Rp1 juta via Livin’ by Mandiri atau Rp10 juta di cabang. Automatic Roll Over (ARO): Deposito bisa diperpanjang otomatis sesuai kebutuhan.

Deposito bisa diperpanjang otomatis sesuai kebutuhan. Jaminan Kredit: Deposito dapat digunakan sebagai agunan untuk pinjaman.

Untuk membuka deposito Mandiri, Anda hanya perlu memiliki rekening Mandiri Tabungan atau Giro, serta menyiapkan e-KTP dan NPWP. Pencairan sebelum jatuh tempo dikenakan penalti 0,5%, tetapi bunga tetap dihitung berdasarkan hari sebenarnya (365 hari per tahun).

Perbandingan Bunga Deposito Bank Lain

Selain bunga deposito Mandiri, bank-bank lain juga menawarkan suku bunga kompetitif. Berikut adalah perbandingan suku bunga deposito per Mei 2025:

Bank Suku Bunga (% per tahun) Minimal Setoran Jangka Waktu Bank Mandiri 2,25% - 2,5% Rp1 juta (online), Rp10 juta (cabang) 1-24 bulan BCA 2% - 3,25% Rp8 juta 1-12 bulan BRI 2,25% - 3% Rp5 juta (online), Rp10 juta (cabang) 1-36 bulan BNI 2,25% - 3% Rp5 juta 1-24 bulan Seabank 4,5% - 6% Rp1 juta 1-12 bulan CIMB Niaga 2,75% - 3,5% Rp5 juta 1-12 bulan

Bank seperti CIMB Niaga menawarkan suku bunga yang cukup kompetitif, sementara bank digital seperti Seabank memberikan bunga lebih tinggi. Pastikan suku bunga tidak melebihi batas penjaminan LPS agar tetap aman.

Bank Digital dan Alternatif Lain

Selain bank konvensional, bank digital seperti Seabank dan Line Bank menjadi pilihan populer karena menawarkan bunga deposito yang lebih tinggi. Misalnya, Seabank memberikan bunga hingga 6% untuk tenor 12 bulan, sedangkan CIMB Niaga menawarkan hingga 3,5% dengan kemudahan pembukaan melalui aplikasi. Namun, Anda perlu mempertimbangkan faktor keamanan dan kemudahan akses, karena bank digital biasanya beroperasi secara online tanpa cabang fisik.

Tips Memilih Deposito Terbaik

Untuk memaksimalkan keuntungan dari deposito, perhatikan tips berikut:

Bandingkan Suku Bunga: Pilih bank dengan bunga kompetitif, seperti bunga deposito Mandiri atau bank digital. Sesuaikan Jangka Waktu: Pilih tenor yang sesuai dengan kebutuhan likuiditas Anda. Perhatikan Minimal Setoran: Pastikan setoran awal sesuai dengan kemampuan finansial Anda. Cek Penjaminan LPS: Pastikan deposito Anda dijamin oleh LPS untuk keamanan. Gunakan Fitur Online: Manfaatkan aplikasi seperti Livin’ by Mandiri untuk kemudahan pembukaan dan pengelolaan deposito.

Cara Menghitung Keuntungan Deposito

Untuk menghitung keuntungan bunga deposito Mandiri, gunakan rumus sederhana berikut:

Bunga Deposito = (Jumlah Setoran x Suku Bunga x Jumlah Tenor) ÷ 365 hari

Contoh: Jika Anda menyetor Rp100 juta dengan bunga 2,5% selama 1 tahun, maka:

Bunga = (100.000.000 x 2,5 x 365) ÷ 365 = Rp2.500.000 (sebelum pajak 20%).

Setelah pajak, Anda akan menerima sekitar Rp2.000.000 sebagai keuntungan bersih.

Kesimpulan

Bunga deposito Mandiri menawarkan keuntungan kompetitif dengan fleksibilitas tinggi, cocok untuk investor pemula maupun berpengalaman. Namun, bank lain seperti BCA, BRI, BNI, dan CIMB Niaga juga memiliki penawaran menarik. Pilih deposito yang sesuai dengan kebutuhan dan pastikan dijamin oleh LPS untuk keamanan maksimal. Mulailah investasi Anda sekarang dan nikmati keuntungan yang stabil!