Bunga Deposito Mandiri & Bank Lain: Pilih Investasi Terbaik 2025

Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Mencari cara aman untuk mengembangkan uang Anda? Bunga deposito Mandiri dan bank-bank lain di Indonesia menawarkan solusi investasi yang menarik.
Deposito adalah simpanan berjangka yang memberikan bunga lebih tinggi dibandingkan tabungan biasa, cocok untuk Anda yang ingin keuntungan stabil dengan risiko rendah.
Artikel ini akan membahas suku bunga deposito dari Bank Mandiri, BCA, BRI, BNI, dan bank lain seperti CIMB Niaga, serta tips memilih yang terbaik untuk kebutuhan Anda.
Deposito adalah investasi yang aman karena dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hingga Rp2 miliar per nasabah, asalkan suku bunga tidak melebihi batas penjaminan LPS. Dengan bunga deposito Mandiri yang kompetitif, Anda bisa mendapatkan keuntungan pasti tanpa khawatir fluktuasi pasar. Selain itu, deposito memiliki fleksibilitas jangka waktu, mulai dari 1 bulan hingga 24 bulan, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan rencana keuangan Anda.
Baca juga: Daftar Bunga Deposito Bank Terbaik di Indonesia 2025, Pilih yang Paling Cuan
Bank Mandiri menawarkan bunga deposito Mandiri yang menarik, dengan suku bunga berkisar antara 2,25% hingga 2,5% per tahun (per Mei 2025). Berikut adalah beberapa keunggulan deposito Mandiri:
Baca juga: Cara Menentukan Berapa Banyak Uang Cash yang Harus Disimpan Saran Ahli
Untuk membuka deposito Mandiri, Anda hanya perlu memiliki rekening Mandiri Tabungan atau Giro, serta menyiapkan e-KTP dan NPWP. Pencairan sebelum jatuh tempo dikenakan penalti 0,5%, tetapi bunga tetap dihitung berdasarkan hari sebenarnya (365 hari per tahun).
Selain bunga deposito Mandiri, bank-bank lain juga menawarkan suku bunga kompetitif. Berikut adalah perbandingan suku bunga deposito per Mei 2025:
|Bank
|Suku Bunga (% per tahun)
|Minimal Setoran
|Jangka Waktu
|Bank Mandiri
|2,25% - 2,5%
|Rp1 juta (online), Rp10 juta (cabang)
|1-24 bulan
|BCA
|2% - 3,25%
|Rp8 juta
|1-12 bulan
|BRI
|2,25% - 3%
|Rp5 juta (online), Rp10 juta (cabang)
|1-36 bulan
|BNI
|2,25% - 3%
|Rp5 juta
|1-24 bulan
|Seabank
|4,5% - 6%
|Rp1 juta
|1-12 bulan
|CIMB Niaga
|2,75% - 3,5%
|Rp5 juta
|1-12 bulan
Bank seperti CIMB Niaga menawarkan suku bunga yang cukup kompetitif, sementara bank digital seperti Seabank memberikan bunga lebih tinggi. Pastikan suku bunga tidak melebihi batas penjaminan LPS agar tetap aman.
Baca juga: 12 Perusahaan Dunia Bangkrut di 2024 Kisah Penyebabnya
Selain bank konvensional, bank digital seperti Seabank dan Line Bank menjadi pilihan populer karena menawarkan bunga deposito yang lebih tinggi. Misalnya, Seabank memberikan bunga hingga 6% untuk tenor 12 bulan, sedangkan CIMB Niaga menawarkan hingga 3,5% dengan kemudahan pembukaan melalui aplikasi. Namun, Anda perlu mempertimbangkan faktor keamanan dan kemudahan akses, karena bank digital biasanya beroperasi secara online tanpa cabang fisik.
Baca juga: BPJS Kelas 2 Bayar Berapa Cek Rincian Fasilitasnya di Sini
Untuk memaksimalkan keuntungan dari deposito, perhatikan tips berikut:
Untuk menghitung keuntungan bunga deposito Mandiri, gunakan rumus sederhana berikut:
Bunga Deposito = (Jumlah Setoran x Suku Bunga x Jumlah Tenor) ÷ 365 hari
Contoh: Jika Anda menyetor Rp100 juta dengan bunga 2,5% selama 1 tahun, maka:
Bunga = (100.000.000 x 2,5 x 365) ÷ 365 = Rp2.500.000 (sebelum pajak 20%).
Setelah pajak, Anda akan menerima sekitar Rp2.000.000 sebagai keuntungan bersih.
Baca juga: Daftar Bunga Deposito Bank Terbaik di Indonesia 2025, Pilih yang Paling Cuan
Bunga deposito Mandiri menawarkan keuntungan kompetitif dengan fleksibilitas tinggi, cocok untuk investor pemula maupun berpengalaman. Namun, bank lain seperti BCA, BRI, BNI, dan CIMB Niaga juga memiliki penawaran menarik. Pilih deposito yang sesuai dengan kebutuhan dan pastikan dijamin oleh LPS untuk keamanan maksimal. Mulailah investasi Anda sekarang dan nikmati keuntungan yang stabil!
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved