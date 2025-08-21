Ekspor Produk Perikanan Indonesia ke AS Tembus Lebih 70 Ribu Ton

Headline
Sejarah Baru Perhajian Indonesia

Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.

21/8/2025
DIREKTUR Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan (Kemendag), Fajarini Puntodewi, menyampaikan bahwa ekspor produk perikanan Indonesia-Amerika Serikat (AS) periode Januari-Juni 2025 senilai US$586,59 juta atau naik 20,11% jika dibandingkan pada periode yang sama di tahun lalu dengan volume 70,44 ribu ton.

"Secara ekspor, Indonesia pemasok perikanan ke-7 terbesar di Amerika Serikat dengan pangsa pasar 5,08% dengan pertumbuhan -4,66% dibandingkan tahun 2023," kata Fajarini saat dihubungi, Kamis (21/8).

Ia membeberkan, beberapa produk perikanan Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat meliputi (Januari-Juni 2025) antara lain adalah udang olahan asap dan lainnya (HS 030617) senilai US$373,96 juta (63,75%) dengan volume 42.766 ton, ikan tuna filet (HS 030487) senilai US$71,78 juta (12,24%) dengan volume 7.954 ton, kemudian ikan fillet beku lainnya (HS 030489) senilai US$43,71 Juta (7,45%) dengan volume 4.103 ton, ikan Tilapia (HS 030461) senilai US$20,13 juta (3,43%) dengan volume 2.599 ton, dan ikan beku lainnya tidak difilet (HS 030389) senilai US$10,47 juta (1,79%), dengan volume 3.331 ton.

Semantara itu, Fajarini mengungkapkan bahwa ekspor produk perikanan Indonesia-Amerika Serikat 2024 pada mencatatkan nilai US$1,11 miliar dengan volume 140,62 ribu ton. (E-4)



