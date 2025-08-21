Ekspor Produk Perikanan Indonesia ke AS Tembus Lebih 70 Ribu Ton

Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
DIREKTUR Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan (Kemendag), Fajarini Puntodewi, menyampaikan bahwa ekspor produk perikanan Indonesia-Amerika Serikat (AS) periode Januari-Juni 2025 senilai US$586,59 juta atau naik 20,11% jika dibandingkan pada periode yang sama di tahun lalu dengan volume 70,44 ribu ton.
"Secara ekspor, Indonesia pemasok perikanan ke-7 terbesar di Amerika Serikat dengan pangsa pasar 5,08% dengan pertumbuhan -4,66% dibandingkan tahun 2023," kata Fajarini saat dihubungi, Kamis (21/8).
Ia membeberkan, beberapa produk perikanan Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat meliputi (Januari-Juni 2025) antara lain adalah udang olahan asap dan lainnya (HS 030617) senilai US$373,96 juta (63,75%) dengan volume 42.766 ton, ikan tuna filet (HS 030487) senilai US$71,78 juta (12,24%) dengan volume 7.954 ton, kemudian ikan fillet beku lainnya (HS 030489) senilai US$43,71 Juta (7,45%) dengan volume 4.103 ton, ikan Tilapia (HS 030461) senilai US$20,13 juta (3,43%) dengan volume 2.599 ton, dan ikan beku lainnya tidak difilet (HS 030389) senilai US$10,47 juta (1,79%), dengan volume 3.331 ton.
Semantara itu, Fajarini mengungkapkan bahwa ekspor produk perikanan Indonesia-Amerika Serikat 2024 pada mencatatkan nilai US$1,11 miliar dengan volume 140,62 ribu ton. (E-4)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved