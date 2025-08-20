Pelatihan Intensif Tingkatkan Kualitas SDM dan Hadapi Tantangan Dunia Kerja

Pelatihan kerja PT PKSS mencetak SDM unggul.(Dok PKSS)

PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) meluncurkan program Bootcamp sebagai upaya mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul, siap kerja, dan sesuai kebutuhan industri. Program pelatihan intensif ini digelar di seluruh cabang PKSS di Indonesia agar bisa diakses merata oleh kandidat dari berbagai daerah.

President Director PKSS, Donny Permana, menjelaskan bahwa Bootcamp dirancang untuk mengembangkan potensi kandidat dari Growth Talent menjadi Best Talent.

“Kami ingin melahirkan SDM dengan kompetensi mumpuni dan kesiapan kerja optimal,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (20/8).

Tujuan utama pelatihan ini mencakup peningkatan standar penampilan profesional, penguatan keterampilan komunikasi, penguasaan product knowledge, hingga kesiapan menghadapi wawancara kerja. Program dikemas melalui teori dan praktik, ujian, simulasi, sesi interaktif, dan evaluasi.

Sebelum mengikuti Bootcamp, peserta harus melalui seleksi ketat berupa screening berkas, psikotest, dan wawancara. Kandidat yang lolos akan dipersiapkan untuk berbagai posisi seperti frontliner, satpam, maupun facility service.

PKSS berencana memperluas cakupan Bootcamp untuk jabatan lain di masa depan, termasuk posisi fungsional dan strategis, agar sesuai dengan kebutuhan mitra kerja dan dinamika industri.

Menurut Donny, perusahaan juga melakukan monitoring setelah peserta ditempatkan di unit kerja. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar penyempurnaan modul pelatihan. “SDM berkualitas tidak hanya ditentukan kemampuan teknis, tetapi juga karakter dan kesiapan mental,” ujarnya. (E-4)