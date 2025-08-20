Headline
Tinjau Ulang Pos Anggaran Pendidikan

Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.

Insi Nantika Jelita
20/8/2025 23:00
KKP Telusuri Dugaan Udang Ekspor RI Tercemar Radioaktif
Ilustrasi(Antara)

KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menelusuri temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) terkait dugaan kontaminasi zat radioaktif pada produk udang beku asal Indonesia yang dijual di Walmart. FDA menyebut, udang mentah tersebut diduga terpapar Cesium-137.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BP2MHKP) KKP Ishartini mengungkapkan, pihaknya telah menerima informasi resmi dari FDA.

“Saat ini KKP masih melakukan koordinasi lintas lembaga untuk mendapatkan data dan klarifikasi lebih lengkap,” ujarnya dalam keterangan yang diterima Media Indonesia, Rabu (20/8).

Menurut laporan Live Science, produk tersebut diimpor dari perusahaan Indonesia, PT Bahari Makmur Sejati (BMS Foods). Perusahaan ini diduga menangani udang mentah dalam kondisi yang tidak sesuai standar sehingga menimbulkan risiko paparan.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan melakukan inspeksi menyeluruh untuk membuktikan kebenaran temuan FDA mengenai dugaan kandungan Cesium-137 dalam udang beku ekspor Indonesia.

Ishartini menambahkan, hasil penelusuran lebih lanjut akan segera disampaikan kepada publik. (E-4)



Editor : Putri yuliani
