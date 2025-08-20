IBTE 2025 Platform Bisnis Utama untuk Industri Produk Bayi dan Mainan di Asia Tenggara

Pameran produk mainan dan produk bayi IBTE 2025 kembali hadir.(Dok IBTE)

SEBAGAI acara bergengsi di kawasan Asia Tenggara, Indonesia International Baby Products and Toys Expo (IBTE) kembali hadir dengan menampilkan ragam kategori produk yang semakin beragam dan menarik, termasuk Blind Box, Plush Toys, Building Blocks, Collectible Cards, mainan bayi dan anak, mainan edukatif, mainan berbasis AI, alat tulis, produk ibu dan bayi, peralatan elektronik bayi dan anak, produk perawatan bayi dan anak, perlengkapan anak lainnya, serta lisensi IP.

Pameran yang akan berlangsung selama tiga hari, mulai Rabu hingga Jumat, 20-22 Agustus 2025, ini dikurasi secara khusus untuk menampilkan berbagai produk yang mencerminkan tren global dan inovasi terkini, serta disesuaikan dengan kebutuhan pasar yang terus berkembang.

“Total sebanyak 40.000 pengunjung diperkirakan akan memadati area pameran selama berlangsungnya acara, mulai dari pembeli profesional, retailer, pemilik concept store, pelaku industri kreatif, hingga konsumen umum yang antusias terhadap tren produk bayi dan mainan terkini. Kehadiran mereka diharapkan dapat mendorong terciptanya peluang bisnis baru, pertukaran ide, serta memperkuat rantai pasok industri produk bayi dan mainan di Indonesia maupun kawasan Asia Tenggara,” kata General Manager IBTE Nelson Hou dalam keterangannya, Rabu (20/8).

Dengan dukungan kuat dari berbagai asosiasi dan mitra industri seperti AMI, P4B, ASENSI, AIMI, ATPA, ATAA, dan APMI, acara ini semakin memperkuat posisinya sebagai platform B2B internasional terbesar dan paling prestisius di kawasan Asia Tenggara.

Tahun ini, lebih dari 1.000 booth dari berbagai negara dan wilayah, termasuk Indonesia, Singapura, Korea, Tiongkok, Malaysia, Hong Kong, dan lainnya, akan memenuhi area seluas hampir 20.000 meter persegi.

Pengunjung akan menemukan berbagai macam produk yang dikurasi secara eksklusif dari berbagai pemasok dan pelaku industri, yang menampilkan inovasi terbaru, paling unik, dan berbasis solusi. Selain itu, berbagai merek mainan trendi juga akan hadir seperti Baby Three, Blokee, Kimmon, MLBB, Mr. Pa, Wakuku, dan Kayou.

Platform Business Matchmaking memungkinkan peserta untuk menjadwalkan pertemuan dengan calon mitra bisnis, sehingga membuka peluang interaksi langsung sebelum dan sesudah pameran, membuka jalan menuju peluang baru.

Serangkaian sesi informatif dan edukatif akan membahas tren dan strategi pengembangan bisnis di industri terkait. Salah satu topik unggulan akan disampaikan oleh Tiktok by Tokopedia Indonesia, salah satu platform e-commerce terkemuka di Indonesia, yang akan memberikan wawasan mengenai cara sukses berjualan di marketplace online, khususnya di sektor produk bayi dan mainan.

Selain itu, di hari kedua pameran ini juga akan menghadirkan International Licensing Conference khusus, yang diselenggarakan oleh Asosiasi Lisensi Indonesia (ASENSI) bekerja sama dengan Chaoyu Expo. Sesi eksklusif ini akan menghadirkan pakar dari Licensing International.

Ketua Umum ASENSI serta perwakilan dari The Walt Disney Company, yang akan membagikan wawasan berharga tentang tren lisensi global, peluang kolaborasi lisensi merek, dan strategi untuk mengembangkan kekayaan intelektual khususnya di pasar produk berbasis karakter dan mainan serta menjadikan Indonesia menjadi hub lisensi dan bisnis licensing berbasis IP.

Setiap hari akan diisi dengan kompetisi berbeda. Hari pertama akan diadakan kompetisi cosplay dengan tema MLBB (Mobile Legends: Bang Bang) yang disponsori oleh Manyc, diikuti oleh balap Tamiya di hari kedua, dan pertarungan Beyblade di hari terakhir yang disponsori oleh Hayidai. Semua kompetisi ini menawarkan kesempatan untuk memenangkan hadiah-hadiah menarik.

“Pameran ini menjadi platform strategis bagi para pelaku industri produk bayi dan mainan untuk mengeksplorasi peluang baru, bertukar wawasan, dan menjalin kolaborasi dalam menghadapi dinamika pasar. Melalui interaksi langsung dengan pemasok terpercaya, peserta dapat memperoleh akses ke produk berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif,” ujar Ketua Asosiasi Mainan Indonesia Sutjiadi Lukas.

“Pameran ini merupakan pameran terbesar di Indonesia bahkan di Asia Tenggara. IBTE merupakan platform luar biasa bagi para pelaku usaha, kreator, dan pemegang lisensi untuk bertemu, bertukar ide, dan membangun kemitraan strategis dengan menggunakan IP atau lisensi untuk perkembangan bisnis lisensi di Indonesia," ujar Ketua Umum Asosisasi Lisensi Indonesia (ASENSI), Susanty Widjaya. (E-4)