Saldo Minimal BCA 2025: Biaya Admin dan Jenis Tabungan Terbaru

Ilustrasi(Dok Antara)

MENABUNG di Bank Central Asia (BCA) adalah pilihan populer karena layanannya yang lengkap dan terpercaya. Namun, sebelum membuka rekening, penting untuk mengetahui saldo minimal BCA dan biaya admin yang berlaku untuk setiap jenis tabungan. Artikel ini akan menjelaskan secara sederhana dan jelas tentang saldo minimal serta biaya administrasi berdasarkan jenis tabungan BCA terbaru di tahun 2025. Yuk, simak!

Mengapa Saldo Minimal BCA Penting?

Saldo minimal BCA adalah jumlah uang yang harus tetap ada di rekening agar tetap aktif dan terhindar dari biaya tambahan. Saldo ini juga membantu bank menjalankan operasional sehari-hari. Setiap jenis tabungan BCA memiliki aturan saldo minimal yang berbeda, jadi penting untuk memilih yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansialmu.

Jenis-Jenis Tabungan BCA dan Saldo Minimalnya

Berikut adalah daftar jenis tabungan BCA beserta saldo minimal BCA dan biaya adminnya berdasarkan informasi terbaru di tahun 2025:

1. Tahapan BCA

Saldo Minimal BCA : Rp 50.000

: Rp 50.000 Saldo Rata-Rata Bulanan : Rp 100.000

: Rp 100.000 Biaya Admin : Silver/GPN: Rp 14.000/bulan Silver/Mastercard: Rp 15.000/bulan Gold: Rp 17.000/bulan Platinum: Rp 20.000/bulan

: Setoran Awal : Rp 500.000

: Rp 500.000 Fitur: Cocok untuk kebutuhan sehari-hari, dilengkapi kartu Paspor BCA untuk transaksi ATM, debit, dan tunai.

2. Tahapan Xpresi BCA

Saldo Minimal BCA : Rp 10.000

: Rp 10.000 Biaya Admin : Rp 10.000/bulan (sebelumnya Rp 7.500, perubahan berlaku sejak Januari 2024)

: Rp 10.000/bulan (sebelumnya Rp 7.500, perubahan berlaku sejak Januari 2024) Setoran Awal : Rp 50.000 (termasuk biaya kartu)

: Rp 50.000 (termasuk biaya kartu) Fitur: Dirancang untuk anak muda dengan desain kartu unik, mendukung internet banking dan mobile banking.

3. TabunganKu BCA

Saldo Minimal BCA : Rp 20.000

Biaya Admin : Gratis

Biaya Pasif : Rp 2.000/bulan setelah 7 bulan tidak aktif

Biaya Transaksi Debit : Rp 2.500/transaksi setelah transaksi ke-5 dalam sebulan

Setoran Awal : Rp 20.000

Fitur: Ideal untuk menumbuhkan budaya menabung, tanpa biaya admin bulanan.

4. Simpanan Pelajar (SimPel) BCA

Saldo Minimal BCA : Rp 5.000

Biaya Admin : Gratis

Setoran Awal : Rp 5.000

Fitur: Khusus untuk pelajar (PAUD hingga SMA), membantu belajar menabung sejak dini.

5. Tapres BCA

Saldo Minimal BCA : Rp 50.000

Saldo Rata-Rata Bulanan : Rp 5.000.000

Biaya Admin : Rp 17.000/bulan (tambah Rp 10.000 jika saldo di bawah minimum)

Setoran Awal : Rp 5.000.000

Fitur: Suku bunga lebih tinggi, cocok untuk nasabah dengan saldo besar.

6. Tahapan Gold BCA

Saldo Minimal BCA : Rp 50.000

Saldo Rata-Rata Bulanan : Rp 10.000.000

Biaya Admin : Rp 17.000/bulan

Setoran Awal : Rp 10.000.000

Fitur: Dirancang untuk pebisnis, mendukung transaksi 24 jam.

7. BCA Dollar

Saldo Minimal BCA : USD 100 atau SGD 200

Biaya Admin : USD 1 atau SGD 2/bulan

Setoran Awal : USD 100 atau SGD 200

Fitur: Tabungan dalam mata uang asing, cocok untuk investasi atau transaksi internasional.

Tips Mengelola Saldo Minimal BCA

Agar terhindar dari biaya tambahan dan rekening tetap aktif, ikuti tips berikut:

Pertahankan Saldo di Atas Minimum: Sisakan dana 30% lebih banyak dari saldo minimal untuk keamanan. Gunakan BCA Mobile: Transaksi via BCA Mobile lebih hemat biaya dibandingkan ATM. Manfaatkan TabunganKu atau SimPel: Pilih tabungan tanpa biaya admin jika ingin hemat. Atur Pengingat: Cek saldo menjelang akhir bulan untuk memastikan tidak di bawah batas minimal. Aktifkan AutoSave: Fitur ini membantu menjaga saldo minimal secara otomatis.

Biaya Admin Lain yang Perlu Diketahui

Selain biaya admin bulanan, ada biaya lain yang mungkin dikenakan:

Transfer Antar Bank : Rp 6.500 (SKN) atau Rp 2.500 (BI-FAST).

Penarikan Tunai via EDC : Rp 4.000/transaksi.

Penutupan Rekening : Rp 5.000–Rp 50.000, tergantung jenis tabungan.

Penggantian Kartu: Rp 10.000–Rp 25.000, tergantung jenis kartu.

Kesimpulan

Memahami saldo minimal BCA dan biaya admin sangat penting sebelum membuka rekening. Pilih jenis tabungan yang sesuai dengan kebutuhanmu, seperti Tahapan Xpresi untuk anak muda, TabunganKu untuk hemat biaya, atau Tahapan Gold untuk pebisnis. Pastikan kamu selalu menjaga saldo di atas batas minimal dan memanfaatkan fitur digital seperti BCA Mobile untuk mengelola keuangan dengan lebih mudah.