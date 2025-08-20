Headline
Tinjau Ulang Pos Anggaran Pendidikan

Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.

Saldo Minimal BCA 2025: Biaya Admin dan Jenis Tabungan Terbaru

Media Indonesia
20/8/2025 17:00
Saldo Minimal BCA 2025: Biaya Admin dan Jenis Tabungan Terbaru
Ilustrasi(Dok Antara)

MENABUNG di Bank Central Asia (BCA) adalah pilihan populer karena layanannya yang lengkap dan terpercaya. Namun, sebelum membuka rekening, penting untuk mengetahui saldo minimal BCA dan biaya admin yang berlaku untuk setiap jenis tabungan. Artikel ini akan menjelaskan secara sederhana dan jelas tentang saldo minimal serta biaya administrasi berdasarkan jenis tabungan BCA terbaru di tahun 2025. Yuk, simak!

Mengapa Saldo Minimal BCA Penting?

Saldo minimal BCA adalah jumlah uang yang harus tetap ada di rekening agar tetap aktif dan terhindar dari biaya tambahan. Saldo ini juga membantu bank menjalankan operasional sehari-hari. Setiap jenis tabungan BCA memiliki aturan saldo minimal yang berbeda, jadi penting untuk memilih yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansialmu.

Jenis-Jenis Tabungan BCA dan Saldo Minimalnya

Berikut adalah daftar jenis tabungan BCA beserta saldo minimal BCA dan biaya adminnya berdasarkan informasi terbaru di tahun 2025:

1. Tahapan BCA

  • Saldo Minimal BCA: Rp 50.000
  • Saldo Rata-Rata Bulanan: Rp 100.000
  • Biaya Admin:
    • Silver/GPN: Rp 14.000/bulan
    • Silver/Mastercard: Rp 15.000/bulan
    • Gold: Rp 17.000/bulan
    • Platinum: Rp 20.000/bulan
  • Setoran Awal: Rp 500.000
  • Fitur: Cocok untuk kebutuhan sehari-hari, dilengkapi kartu Paspor BCA untuk transaksi ATM, debit, dan tunai.

2. Tahapan Xpresi BCA

  • Saldo Minimal BCA: Rp 10.000
  • Biaya Admin: Rp 10.000/bulan (sebelumnya Rp 7.500, perubahan berlaku sejak Januari 2024)
  • Setoran Awal: Rp 50.000 (termasuk biaya kartu)
  • Fitur: Dirancang untuk anak muda dengan desain kartu unik, mendukung internet banking dan mobile banking.

3. TabunganKu BCA

  • Saldo Minimal BCA: Rp 20.000
  •  
  • Biaya Admin: Gratis
  • Biaya Pasif: Rp 2.000/bulan setelah 7 bulan tidak aktif
  • Biaya Transaksi Debit: Rp 2.500/transaksi setelah transaksi ke-5 dalam sebulan
  • Setoran Awal: Rp 20.000
  • Fitur: Ideal untuk menumbuhkan budaya menabung, tanpa biaya admin bulanan.

4. Simpanan Pelajar (SimPel) BCA

  • Saldo Minimal BCA: Rp 5.000
  • Biaya Admin: Gratis
  • Setoran Awal: Rp 5.000
  • Fitur: Khusus untuk pelajar (PAUD hingga SMA), membantu belajar menabung sejak dini.

5. Tapres BCA

  • Saldo Minimal BCA: Rp 50.000
  • Saldo Rata-Rata Bulanan: Rp 5.000.000
  • Biaya Admin: Rp 17.000/bulan (tambah Rp 10.000 jika saldo di bawah minimum)
  • Setoran Awal: Rp 5.000.000
  • Fitur: Suku bunga lebih tinggi, cocok untuk nasabah dengan saldo besar.

6. Tahapan Gold BCA

  • Saldo Minimal BCA: Rp 50.000
  • Saldo Rata-Rata Bulanan: Rp 10.000.000
  • Biaya Admin: Rp 17.000/bulan
  • Setoran Awal: Rp 10.000.000
  • Fitur: Dirancang untuk pebisnis, mendukung transaksi 24 jam.

7. BCA Dollar

  • Saldo Minimal BCA: USD 100 atau SGD 200
  • Biaya Admin: USD 1 atau SGD 2/bulan
  • Setoran Awal: USD 100 atau SGD 200
  • Fitur: Tabungan dalam mata uang asing, cocok untuk investasi atau transaksi internasional.

Tips Mengelola Saldo Minimal BCA

Agar terhindar dari biaya tambahan dan rekening tetap aktif, ikuti tips berikut:

  1. Pertahankan Saldo di Atas Minimum: Sisakan dana 30% lebih banyak dari saldo minimal untuk keamanan.
  2. Gunakan BCA Mobile: Transaksi via BCA Mobile lebih hemat biaya dibandingkan ATM.
  3. Manfaatkan TabunganKu atau SimPel: Pilih tabungan tanpa biaya admin jika ingin hemat.
  4. Atur Pengingat: Cek saldo menjelang akhir bulan untuk memastikan tidak di bawah batas minimal.
  5. Aktifkan AutoSave: Fitur ini membantu menjaga saldo minimal secara otomatis.

Biaya Admin Lain yang Perlu Diketahui

Selain biaya admin bulanan, ada biaya lain yang mungkin dikenakan:

  • Transfer Antar Bank: Rp 6.500 (SKN) atau Rp 2.500 (BI-FAST).
  • Penarikan Tunai via EDC: Rp 4.000/transaksi.
  • Penutupan Rekening: Rp 5.000–Rp 50.000, tergantung jenis tabungan.
  • Penggantian Kartu: Rp 10.000–Rp 25.000, tergantung jenis kartu.

Kesimpulan

Memahami saldo minimal BCA dan biaya admin sangat penting sebelum membuka rekening. Pilih jenis tabungan yang sesuai dengan kebutuhanmu, seperti Tahapan Xpresi untuk anak muda, TabunganKu untuk hemat biaya, atau Tahapan Gold untuk pebisnis. Pastikan kamu selalu menjaga saldo di atas batas minimal dan memanfaatkan fitur digital seperti BCA Mobile untuk mengelola keuangan dengan lebih mudah.



Editor : Indrastuti
