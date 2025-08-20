Daftar Swift Kode Bank: Panduan Lengkap untuk Transfer Internasional

Headline
Swift kode bank adalah kunci untuk melakukan transfer uang antar negara dengan aman dan cepat. Kode ini digunakan untuk mengidentifikasi bank di seluruh dunia. Jika kamu ingin mengirim uang ke luar negeri atau menerima dana dari luar, kamu perlu tahu swift kode bank yang tepat. Di artikel ini, kami sajikan daftar swift kode bank populer di Indonesia, seperti Mandiri, BCA, BNI, BRI, dan lainnya, agar transfermu lancar tanpa hambatan!
Swift kode, atau disebut juga BIC (Bank Identifier Code), adalah kode unik yang terdiri dari 8 atau 11 karakter. Kode ini menunjukkan identitas bank, negara, kota, dan kadang-kadang cabang tertentu. Misalnya, saat kamu ingin mengirim uang dari Indonesia ke luar negeri, bank akan meminta swift kode bank tujuan. Tanpa kode ini, transfer bisa tertunda atau bahkan gagal. Berikut adalah penjelasan singkat tentang struktur swift kode:
Berikut adalah swift kode bank untuk beberapa bank besar di Indonesia. Pastikan kamu memverifikasi kode ini dengan bank terkait sebelum melakukan transfer internasional.
Swift Kode: BMRIIDJA
Bank Mandiri adalah salah satu bank terbesar di Indonesia. Swift kode BMRIIDJA digunakan untuk transaksi internasional ke kantor pusat atau cabang utama. Jika kamu ingin transfer ke cabang spesifik, hubungi Bank Mandiri untuk kode cabang yang sesuai.
Swift Kode: CENAIDJA
BCA dikenal dengan layanan perbankan yang modern dan cepat. Gunakan swift kode CENAIDJA untuk transfer internasional ke rekening BCA. Pastikan nomor rekening tujuan sudah benar agar dana sampai dengan aman.
Swift Kode: BNINIDJA
BNI memiliki jaringan luas di Indonesia dan internasional. Swift kode BNINIDJA akan membantu kamu mengirim atau menerima dana dari luar negeri dengan mudah.
Swift Kode: BRINIDJA
BRI adalah bank yang populer di kalangan masyarakat Indonesia. Untuk transfer internasional, gunakan swift kode BRINIDJA. Kode ini berlaku untuk kantor pusat, tapi cabang tertentu mungkin memiliki kode tambahan.
Selain bank-bank besar di atas, berikut adalah beberapa swift kode bank lain yang sering digunakan:
Jika bank yang kamu cari tidak ada di daftar ini, kunjungi situs resmi bank atau hubungi layanan pelanggan untuk mendapatkan swift kode yang akurat.
Menggunakan swift kode bank cukup mudah. Berikut langkah-langkahnya:
Catatan: Beberapa bank mungkin mengenakan biaya untuk transfer internasional. Tanyakan detailnya ke bank kamu sebelum mengirim uang.
Untuk memastikan transfer internasionalmu berjalan lancar, ikuti tips berikut:
Swift kode bank memastikan uangmu sampai di bank yang tepat, di cabang yang benar, dan di negara yang sesuai. Tanpa kode ini, transfer bisa salah alamat atau tertunda. Dengan menggunakan swift kode yang benar, kamu bisa:
Swift kode bank adalah alat penting untuk transfer uang antar negara. Dengan daftar swift kode bank seperti Mandiri (BMRIIDJA), BCA (CENAIDJA), BNI (BNINIDJA), BRI (BRINIDJA), dan lainnya, kamu bisa melakukan transaksi internasional dengan mudah. Pastikan selalu memverifikasi kode dengan bank terkait dan gunakan kanal resmi untuk keamanan.
