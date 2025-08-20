Daftar Swift Kode Bank: Panduan Lengkap untuk Transfer Internasional

Ilustrasi.(freepik)

Swift kode bank adalah kunci untuk melakukan transfer uang antar negara dengan aman dan cepat. Kode ini digunakan untuk mengidentifikasi bank di seluruh dunia. Jika kamu ingin mengirim uang ke luar negeri atau menerima dana dari luar, kamu perlu tahu swift kode bank yang tepat. Di artikel ini, kami sajikan daftar swift kode bank populer di Indonesia, seperti Mandiri, BCA, BNI, BRI, dan lainnya, agar transfermu lancar tanpa hambatan!

Apa Itu Swift Kode Bank?

Swift kode, atau disebut juga BIC (Bank Identifier Code), adalah kode unik yang terdiri dari 8 atau 11 karakter. Kode ini menunjukkan identitas bank, negara, kota, dan kadang-kadang cabang tertentu. Misalnya, saat kamu ingin mengirim uang dari Indonesia ke luar negeri, bank akan meminta swift kode bank tujuan. Tanpa kode ini, transfer bisa tertunda atau bahkan gagal. Berikut adalah penjelasan singkat tentang struktur swift kode:

4 karakter pertama: Kode bank (misalnya, BMRI untuk Bank Mandiri).

Kode bank (misalnya, BMRI untuk Bank Mandiri). 2 karakter berikutnya: Kode negara (ID untuk Indonesia).

Kode negara (ID untuk Indonesia). 2 karakter selanjutnya: Kode lokasi (kota atau wilayah).

Kode lokasi (kota atau wilayah). 3 karakter terakhir (opsional): Kode cabang (jika ada).

Daftar Swift Kode Bank Populer di Indonesia

Berikut adalah swift kode bank untuk beberapa bank besar di Indonesia. Pastikan kamu memverifikasi kode ini dengan bank terkait sebelum melakukan transfer internasional.

1. Bank Mandiri

Swift Kode: BMRIIDJA

Bank Mandiri adalah salah satu bank terbesar di Indonesia. Swift kode BMRIIDJA digunakan untuk transaksi internasional ke kantor pusat atau cabang utama. Jika kamu ingin transfer ke cabang spesifik, hubungi Bank Mandiri untuk kode cabang yang sesuai.

2. Bank Central Asia (BCA)

Swift Kode: CENAIDJA

BCA dikenal dengan layanan perbankan yang modern dan cepat. Gunakan swift kode CENAIDJA untuk transfer internasional ke rekening BCA. Pastikan nomor rekening tujuan sudah benar agar dana sampai dengan aman.

3. Bank Negara Indonesia (BNI)

Swift Kode: BNINIDJA

BNI memiliki jaringan luas di Indonesia dan internasional. Swift kode BNINIDJA akan membantu kamu mengirim atau menerima dana dari luar negeri dengan mudah.

4. Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Swift Kode: BRINIDJA

BRI adalah bank yang populer di kalangan masyarakat Indonesia. Untuk transfer internasional, gunakan swift kode BRINIDJA. Kode ini berlaku untuk kantor pusat, tapi cabang tertentu mungkin memiliki kode tambahan.

5. Bank Lainnya di Indonesia

Selain bank-bank besar di atas, berikut adalah beberapa swift kode bank lain yang sering digunakan:

CIMB Niaga: BNIAIDJA

BNIAIDJA Bank Danamon: BDINIDJA

BDINIDJA Bank Permata: BBBAIDJA

BBBAIDJA Bank Syariah Indonesia (BSI): BSMDIDJA

Jika bank yang kamu cari tidak ada di daftar ini, kunjungi situs resmi bank atau hubungi layanan pelanggan untuk mendapatkan swift kode yang akurat.

Cara Menggunakan Swift Kode Bank

Menggunakan swift kode bank cukup mudah. Berikut langkah-langkahnya:

Cari tahu swift kode bank tujuan: Gunakan daftar di atas atau tanyakan langsung ke bank. Siapkan data transfer: Selain swift kode, kamu perlu nomor rekening tujuan, nama penerima, dan nama bank. Lakukan transfer: Masukkan semua data ke formulir transfer internasional di bank atau aplikasi perbankan online kamu. Periksa kembali: Pastikan semua informasi benar untuk menghindari kesalahan.

Catatan: Beberapa bank mungkin mengenakan biaya untuk transfer internasional. Tanyakan detailnya ke bank kamu sebelum mengirim uang.

Tips Aman Menggunakan Swift Kode Bank

Untuk memastikan transfer internasionalmu berjalan lancar, ikuti tips berikut:

Verifikasi kode: Selalu periksa swift kode bank dengan sumber resmi, seperti situs web bank atau layanan pelanggan.

Selalu periksa swift kode bank dengan sumber resmi, seperti situs web bank atau layanan pelanggan. Gunakan kanal resmi: Hindari memasukkan swift kode di situs atau aplikasi yang tidak terpercaya.

Hindari memasukkan swift kode di situs atau aplikasi yang tidak terpercaya. Simpan bukti transfer: Simpan tanda terima atau nomor referensi transfer untuk melacak dana jika diperlukan.

Simpan tanda terima atau nomor referensi transfer untuk melacak dana jika diperlukan. Perhatikan waktu pemrosesan: Transfer internasional biasanya memakan waktu 1-5 hari kerja, tergantung pada bank dan negara tujuan.

Mengapa Swift Kode Bank Penting?

Swift kode bank memastikan uangmu sampai di bank yang tepat, di cabang yang benar, dan di negara yang sesuai. Tanpa kode ini, transfer bisa salah alamat atau tertunda. Dengan menggunakan swift kode yang benar, kamu bisa:

Mengurangi risiko kesalahan transfer.

Mempercepat proses pengiriman uang.

Meningkatkan kepercayaan dalam transaksi internasional.

Kesimpulan

Swift kode bank adalah alat penting untuk transfer uang antar negara. Dengan daftar swift kode bank seperti Mandiri (BMRIIDJA), BCA (CENAIDJA), BNI (BNINIDJA), BRI (BRINIDJA), dan lainnya, kamu bisa melakukan transaksi internasional dengan mudah. Pastikan selalu memverifikasi kode dengan bank terkait dan gunakan kanal resmi untuk keamanan.