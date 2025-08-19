Hadirkan Proteksi Sepeda Listrik tanpa Biaya Tambahan Demi Perjalanan yang Lebih Aman

Ilustrasi(Dok GODA EV)

SEPEDA listrik kini bukan lagi sekadar alat transportasi, melainkan simbol dari gaya hidup ramah lingkungan, cerdas, dan efisien. Namun seiring meningkatnya pengguna, muncul pula kebutuhan akan rasa aman yang menyeluruh, terutama terhadap risiko kehilangan atau kerusakan.



Menjawab kebutuhan tersebut, Qoala dan GODA EV menghadirkan program bernama ‘GODA EV Shield’, sebuah program perlindungan asuransi Total Loss Only (TLO) untuk sepeda listrik GODA, yang diberikan secara otomatis tanpa biaya tambahan.



Dengan GODA EV Shield, setiap pelanggan GODA yang membeli sepeda listrik akan secara otomatis mendapatkan perlindungan selama 12 bulan terhadap risiko kehilangan dan kerusakan total. Program ini berlaku nasional, dan sepenuhnya digital, dari proses registrasi hingga pengajuan klaim. Lebih dari sekadar proteksi, ini adalah bentuk tanggung jawab bersama untuk menciptakan pengalaman berkendara yang lebih aman dan bebas cemas.



“Sebagai brand yang bergerak di bidang teknologi transportasi, kami percaya bahwa inovasi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal memberi rasa aman kepada pelanggan. Program GODA EV Shield kami hadirkan agar setiap pelanggan tak hanya membawa pulang sepeda listrik, tapi juga rasa ketenangan. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk menjadikan GODA lebih dari sekadar produk, melainkan pengalaman yang lengkap," jelas Vice President GODA Technology Group, Roc Li, dikutip dari siaran pers yang diterima, Selasa (19/8).



Tanpa perlu membayar premi tambahan atau mengisi formulir manual, pelanggan cukup melakukan registrasi digital setelah pembelian. Melalui barcode yang tersedia di toko-toko resmi GODA, pelanggan diarahkan ke halaman registrasi untuk mengisi data diri, nomor serial sepeda, serta mengunggah foto.



Dalam hitungan menit, e-polis akan dikirim ke email, menandakan bahwa sepeda listrik mereka telah resmi terlindungi oleh Qoala. Perlindungan ini mencakup kerusakan total sepeda listrik dengan nilai kerusakan minimal 75% dari harga unit, kehilangan unit sepeda yang dapat dibuktikan secara hukum, serta kerusakan total baterai akibat faktor eksternal, dengan cakupan hingga 25% dari nilai pertanggungan.



Nilai uang pertanggungan disesuaikan dengan tipe sepeda, mulai dari Rp3 juta hingga Rp20 juta. Selama masa perlindungan, pelanggan tidak dikenakan risiko sendiri (own risk), menjadikan program ini salah satu yang paling menguntungkan di kelasnya.



Selain itu, proses klaim dirancang sesederhana mungkin: cukup menyertakan kronologi kejadian, foto kerusakan atau surat kehilangan, serta bukti pembelian dan nomor serial. Setelah klaim disetujui, Qoala akan mencairkan dana ke GODA, yang kemudian menyalurkan unit atau baterai pengganti kepada pelanggan melalui jaringan toko resmi mereka. GODA EV, yang berdiri sejak 2020 di Semarang, telah tumbuh menjadi salah satu produsen sepeda listrik terbesar di Indonesia. Dengan visi Making Smart EV Affordable, GODA menghadirkan kendaraan listrik berkualitas tinggi dengan fitur pintar seperti Smart Go System (SGS), Safe Driving System (SDS), Automatic Repair System (ARS), serta konektivitas IoT.



Produk-produk GODA kini tersedia di lebih dari 2.000 toko di seluruh Indonesia, didukung oleh lima pabrik dengan kapasitas produksi mencapai 1 juta unit per tahun.



Di sisi lain, Qoala telah dikenal sebagai pelopor insurtech yang mengubah cara masyarakat mengakses perlindungan. Dengan platform digitalnya, Qoala menghadirkan layanan asuransi yang relevan, mudah digunakan, dan terintegrasi dalam gaya hidup pelanggan masa kini.



“Melalui kolaborasi ini, kami ingin menunjukkan bahwa proteksi bisa hadir secara otomatis, sederhana, dan terasa manfaatnya sejak hari pertama. Kami senang bisa mendukung pengendara yang memilih solusi mobilitas yang lebih hijau dan bertanggung jawab, karena berkendara ramah lingkungan juga layak mendapatkan perlindungan yang cerdas," pungkas Vice President of Qoala Retail Partnership, Charles Yulivan. (E-4)

