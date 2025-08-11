Indo Water & Smart City Expo 2025: Pameran Internasional Terbesar Solusi Air, Sampah, Energi dan Kota Cerdas di Jakarta

PT Napindo Media Ashatama gelar Indo Water, Indo Waste & Recycling, Indo Renergy & Electric, dan IISMEX 2025 Expo & Forum di JIExpo Kemayoran, 13-15 Agustus.(PT Napindo Media Ashatama)

PT Napindo Media Ashatama (Napindo), sebagai Professional Exhibition Organiser (PEO) terkemuka, bersiap menggelar pameran internasional Indo Water, Indo Waste & Recycling, Indo Renergy & Electric, dan Indonesia International Smart City (IISMEX) 2025 Expo & Forum yang akan berlangsung pada 13-15 Agustus 2025 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta.

Pameran ini merupakan pionir dalam penyelenggaraan pameran internasional di industri air dan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, energi terbarukan dan elektrik, serta solusi kota cerdas di Indonesia. Tak hanya itu, pameran ini juga merupakan kolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Dalam Negeri, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pengembangan teknologi berkelanjutan di Indonesia.

Tahun ini, tercatat antusiasme yang tinggi dengan keikutsertaan 611 peserta pameran, melampaui target awal. Sebanyak 26 negara turut berpartisipasi, termasuk 12 paviliun negara yang berasal dari Indonesia, Austria, Tiongkok, India, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Swiss, Taiwan, dan Turki. Pameran ini menargetkan kehadiran 16.000 pengunjung dari berbagai kalangan.

Pameran dan forum internasional terbesar serta paling bergengsi di Indonesia ini merupakan karya unggulan dari organisasi lokal yang berkomitmen untuk menghadirkan platform terbaik bagi para pemangku kepentingan. Melalui ajang ini, berbagai pihak dapat berkumpul, berbagi inovasi terkini, serta menjalin kolaborasi untuk menemukan solusi yang mendorong efisiensi dan berkelanjutan dalam pengelolaan berbagai sektor terkait. (RO/Z-2)