Sambut Bulan Kemerdekaan dengan Diskon dan Voucher Tiga Kali Sehari

Ilustrasi(Dok Watsons)

MENYAMBUT bulan kemerdekaan, Watsons mengajak seluruh pelanggan untuk merdeka dalam memilih produk terbaik untuk kesehatan dan kecantikan lewat kampanye 8.8 SHOPATHON. Promo spesial ini hadir sebagai bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia dan berlangsung tiga hari mulai 8 hingga 10 Agustus 2025.



"Lewat promo 8.8 SHOPATHON ini, seluruh pelanggan yang berbelanja di Watsons online bisa menikmati diskon hingga70%, voucher hingga Rp88.000, penawaran harga spesial, serta flash voucher tiga kali sehari ditambah lagi dengan flash sale spesial promo 8.8. Promo ini berlaku untuk ribuan produk favorit dari kategori skincare, make up, personal care, health, hingga mom & baby care," ujar keterangan tertulis yang diterima, Kamis (7/8).

Adapun kode promo 8.8 persembahan dari Watsons yang bisa digunakan dan dinikmati para pelanggan yaitu SHOPATON88 yaitu diskon 88.000, dengan minimal pembelian Rp350.000 dan SHOPATON50K yaitu diskon Rp50.000, untuk minimal pembelian Rp200.000.



Watsons juga memberikan promo bebas ongkos kirim untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan. Belum berhenti sampai disitu, bagi member yang memiliki Watsons Club Member juga dimanjakan dengan tambahan diskon pada periode tanggal kembar ini.

Member bisa mendapatkan extra discount eksklusif dari brand-brand ternama seperti Make Over, Avene, Pepsodent, Studio Tropik, Sayap Mas, ESQA, Wardah, Maybelline, Cetaphil, Nutrimax, dan masih banyak lagi. Watsons Brand pun turut meramaikan promo ini dengan pilihan produk favorit pelanggan melalui rangkaian produk berkualitas yang pastinya sayang untuk dilewatkan.

Watsons juga menghadirkan beragam layanan praktis yang menjadikan pengalaman belanja semakin nyaman, bebas ribet, kapan saja dan di mana saja. Para pelanggan bisa menikmati Gratis Ongkir untuk semua pembelanjaan online, Home Delivery Express untuk pengiriman super cepat, dan kemudahan Click & Collect Express, pelanggan bisa ambil pesanan langsung di toko favoritnya, lengkap dengan tambahan voucher spesial yang sayang untuk dilewatkan. (E-4)