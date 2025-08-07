Legislator PDIP Minta Evaluasi Perawatan Usai Insiden Kereta Anjlok Beruntun

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus(Dok. DPR RI)

KETUA Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP, Lasarus, menyoroti dugaan lemahnya perawatan kereta api (KA) dan kereta rel listrik (KRL) serta jalurnya. Hal itu ia sampaikan menyusul dua insiden anjloknya kereta dalam waktu berdekatan.

“Makanya saya sampaikan bahwa itu perawatannya, , maintenance-nya kelihatannya tidak maksimal,” kata Lasarus, dikutip Kamis (7/8).

Sebagai pimpinan komisi yang membidangi urusan infrastruktur dan transportasi, Lasarus menilai anjloknya kereta kemungkinan besar disebabkan oleh persoalan teknis pada sarana dan prasarana perkeretaapian, baik dari sisi unit kereta maupun jalur rel.

Baca juga : Dirut PT KAI Minta Maaf atas Insiden Kereta Anjlok di Subang

“Misalnya, dia punya relnya bermasalah kah, atau mungkin di keretanya yang bermasalah, sama-sama memungkinkan tetap jadi anjlok itu,” kata Lasarus.

Ia menambahkan, dari informasi awal yang diterima pihaknya, kedua insiden tersebut tidak dipicu oleh faktor alam seperti longsor. Dengan demikian, kemungkinan besar sumber masalahnya ada pada aspek teknis yang harusnya bisa dicegah lewat perawatan rutin.

“Tapi ini dua-duanya tidak ada longsor, faktor longsor ini tidak ada. Itu bisa jadi persoalan di relnya atau keretanya gitu,” ujar Lasarus.

Sebelumnya, KA Argo Bromo Anggrek relasi Surabaya Pasar Turi-Gambir anjlok di emplasemen Stasiun Pegadenbaru, Subang, Jawa Barat, pada Jumat (1/8) pukul 15.47 WIB. Insiden ini menyebabkan 80 perjalanan kereta api dibatalkan dan 42 perjalanan lainnya dialihkan melalui jalur memutar via Purwokerto-Kroya-Bandung.

Pada Selasa (5/8), KRL Commuter Line juga mengalami anjlokan di Stasiun Jakarta Kota, yang berdampak pada terganggunya layanan. (P-4)