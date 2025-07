Ketahanan Digital Jadi Prioritas Nasional

Ilustrasi(Dok MSG)

DI tengah meningkatnya kompleksitasancaman digital dan makin kuatnya dorongan untuk memperkuat postur keamanan siber nasional, sejumlah perusahaan teknologi lokal mulai menunjukkan kelasnya, tidak hanya di level domestik, tapi juga internasional.

Salah satunya adalah PT Mega Global Solusindo (MGS), yang pada 2025 ini berhasil meraih dua pencapaian bergengsi: akreditasi CREST Pathway+ dari lembaga internasional berbasis di Inggris, serta penghargaan nasional sebagai 'The Best Company in Application Testing & Information System Audit Provider of The Year 2025' dari Indonesia Most Excellent Business Award 2025.

Dua pencapaian ini menjadi bukti bahwa pelaku industri dalam negeri kini mulai menembus batas, menghadirkan layanan keamanan digital yang terstandarisasi secara global dan diakui pasar nasional.

Sertifikasi CREST Pathway+ menempatkan PT MGS dalam kelompok perusahaan yang telah lolos evaluasi ketat atas kompetensi teknis, integritas layanan, dan tata kelola keamanan informasi. CREST sendiri merupakan organisasi internasional yang mengatur standar untuk penetration testing, keamanan aplikasi, dan audit sistem informasi yang digunakan oleh banyak institusi global.

“Pencapaian ini mencerminkan kerja keras seluruh tim MGS dalam membangun sistem yang tidak hanya efisien, tetapi juga secure by design. CREST Pathway+ menjadi bukti bahwa kami siap bersaing secara global dan mendukung berbagai institusi di Indonesia dalam menjaga ketahanan digital mereka,” kata Direktur Utama PT Mega Global Solusindo Sri Hardianti Abdullah dikutip dari siaran pers yang diterima, Rabu (30/7).

Tak hanya diakui secara global, PT Mega Global Solusindo juga meraih penghargaan nasional yang menilai performa operasional, inovasi layanan, dan reputasi pasar. Melalui ajang Indonesia Most Excellent Business Award 2025, MGS dinobatkan sebagai The Best Company in Application Testing & Information System Audit Provider of The Year 2025, dua sektor penting dalam memastikan ketahanan digital institusi.

PT MGS, sambung dia, juga telah terdaftar resmi sebagai anggota Asosiasi SistemPembayaran Indonesia (ASPI) dan menjadi konsultan keamananinformasi yang diakui oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Dua pengakuan ini menempatkan MGS dalam posisi yang solid untuk mendampingi institusi keuangan, fintech, dan sektor publik dalampemenuhan kepatuhan regulasi.



"Dengan legitimasi nasional dan internasional yang kini dimiliki, PT Mega Global Solusindo tidak hanya hadir sebagai penyedia layanan teknis, tapi juga sebagai katalisator kolaborasi lintas sektor," terangnya.

Di tengah dinamika ancaman siber yang terus berkembang, eksistensi perusahaan seperti MGS menjadi komponen penting dalam membangun ekosistem keamanan siber Indonesia yang tangguh, akuntabel, dan berstandar global. (E-4)