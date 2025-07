Hadirkan Pameran Seni Kontemporer dan Kreatif, Konser Funtaztic.ly Kembali Digelar

La Palapa turut berpartisipasi dalam festival gaya hidup Funtaztic.ly by BRI 2025.(Dok.Istimewa)

PLATFORM yang menghubungkan seniman, pegiat budaya, kurator, komunitas, dan pelaku kreatif dari seluruh Indonesia, La Palapa turut berpartisipasi dalam festival gaya hidup Funtaztic.ly by BRI 2025 yang digelar di Tennis Indoor Senayan pada 26–27 Juli 2025. Bekerja sama dengan Superlative Secret Society, la Palapa menghadirkan Mini Art Showcase yang menampilkan karya seniman kontemporer terpilih seperti Redmiller Blood, Anjastama, Fauzan, Popomangun, dan lainnya.

Berlokasi di area Popland Market, booth La Palapa x Superlative Secret Society menjadi ruang apresiasi seni visual yang menyuguhkan beragam karya dalam bentuk lukisan, digital print, art toys, hingga merchandise eksklusif.

“Mini Art Showcase ini adalah bentuk kecil dari visi besar kami: menghadirkan seni dalam format yang lebih dekat dan bisa dinikmati siapa saja. Kami ingin membangun jembatan antara seniman dan publik, tanpa batas, tanpa jarak. Kapan lagi kan, sebelum lihat konser bisa ngeliat pameran karya seni keren,” ucap Adrian Zakhary dikutip dari siaran pers yang diterima, Rabu (30/7).

Konser ini menghadirkan penyanyi internasional asal Inggris, Elliot James Reay. Elliot sukses menghibur para penonton dengan lagu-lagu hitsnya seperti Boy in Love, Who Knew that Dancing was A Sin, hingga lagunya yang viral yakni I Think Call This Love. Selain itu, Funtaztic.ly by BRI juga menghadirkan musisi papan atas di Indonesia seperti Tulus, Ziva Magnolya, Lyodra Ginting, dan HIVI!.

Chief Executive Officer SyahLive, Ferrisyah, mengaku bersyukur atas kelancaran dan kesuksesan konser ini. Menurutnya, antusiasme masyarakat yang sangat tinggi menjadi bukti bahwa konsep acara tersebut berhasil menarik perhatian generasi muda.

“Kami ingin menciptakan ruang yang seru bagi anak-anak muda untuk menikmati Seni budaya, musik dan berinteraksi,” ujar Ferrisyah.

Di tengah suasana meriah Popland Market, kehadiran la Palapa x Superlative Secret Society menjadi highlight tersendiri, mengundang antusiasme pengunjung yang tertarik mengeksplorasi karya seni dengan pendekatan visual yang kuat dan relevan.

Dengan konsep yang fun, kasual, dan tetap artistik, Mini Art Showcase ini berhasil menarik perhatian generasi muda yang haus akan pengalaman visual dan inspirasi baru. (E-2)