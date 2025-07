Cara Memasukkan Voucher AXIS AIGO dengan Mudah dan Cepat

Ilustrasi(Freepik.com)

VOUCHER AXIS AIGO (AXIS Internet On The Go) adalah solusi praktis untuk mengisi kuota internet kapan saja. Dengan voucher ini, kamu bisa menikmati internet tanpa perlu ke konter pulsa. Namun, banyak pengguna baru bingung tentang cara memasukkan voucher AXIS. Tenang, artikel ini akan menjelaskan dua metode mudah yang bisa kamu coba: melalui kode USSD dan aplikasi AXISNet. Ikuti langkah-langkah sederhana berikut untuk mengaktifkan voucher AIGO dengan cepat!

Apa Itu Voucher AXIS AIGO?

Sebelum membahas cara memasukkan voucher AXIS, mari kenali dulu apa itu AIGO. AIGO adalah voucher fisik atau digital dari AXIS yang berisi kode 16 digit untuk mengisi kuota internet. Voucher ini tersedia di konter pulsa, toko, atau aplikasi AXISNet. Pastikan voucher dalam kondisi baik dan belum kadaluarsa sebelum digunakan.

2 Cara Memasukkan Voucher AXIS AIGO

Berikut adalah dua metode yang bisa kamu gunakan untuk mengaktifkan voucher AXIS AIGO. Kedua cara ini mudah dan cocok untuk pemula.

1. Memasukkan Voucher AXIS AIGO via Kode USSD

Cara pertama adalah menggunakan kode USSD melalui menu panggilan di ponsel. Metode ini tidak memerlukan internet, jadi sangat praktis. Berikut langkah-langkahnya:

Periksa voucher: Pastikan voucher AXIS AIGO dalam kondisi baik. Gosok bagian hologram perlahan untuk melihat 16 digit kode (HRN).

Pastikan voucher AXIS AIGO dalam kondisi baik. Gosok bagian hologram perlahan untuk melihat 16 digit kode (HRN). Masukkan kode: Buka aplikasi telepon, lalu ketik *838*16 digit kode# . Contoh: *838*1234567890123456#.

Buka aplikasi telepon, lalu ketik . Contoh: *838*1234567890123456#. Panggil: Tekan tombol panggil. Tunggu beberapa saat hingga muncul pesan “Permintaan Anda sedang diproses. Terima kasih.”

Tekan tombol panggil. Tunggu beberapa saat hingga muncul pesan “Permintaan Anda sedang diproses. Terima kasih.” Cek kuota: Jika berhasil, kamu akan menerima SMS konfirmasi bahwa kuota telah aktif. Kamu juga bisa cek kuota dengan mengetik *123#.

Catatan: Pastikan kamu memasukkan kode dengan benar. Jika gagal, coba lagi setelah beberapa menit atau hubungi layanan pelanggan AXIS di 838.

2. Memasukkan Voucher AXIS AIGO via Aplikasi AXISNet

Cara kedua adalah melalui aplikasi AXISNet, yang cocok untuk kamu yang lebih suka menggunakan aplikasi. Berikut langkah-langkahnya:

Unduh aplikasi: Download AXISNet dari Google Play Store (Android) atau App Store (iOS). Login atau daftar menggunakan nomor AXIS kamu.

Download AXISNet dari Google Play Store (Android) atau App Store (iOS). Login atau daftar menggunakan nomor AXIS kamu. Pilih menu: Di halaman utama, klik menu “Isi AIGO” .

Di halaman utama, klik menu . Pindai atau masukkan kode: Arahkan kamera ponsel ke barcode voucher untuk memindai, atau masukkan 16 digit kode secara manual di kolom yang tersedia.

Arahkan kamera ponsel ke barcode voucher untuk memindai, atau masukkan 16 digit kode secara manual di kolom yang tersedia. Konfirmasi: Klik “Kirim” atau “Konfirmasi”. Tunggu hingga muncul notifikasi bahwa paket internet telah aktif.

Catatan: Pastikan ponsel terhubung ke internet untuk menggunakan aplikasi ini. Jika kamera bermasalah, masukkan kode secara manual untuk menghindari kesalahan.

Tips Agar Berhasil Memasukkan Voucher AXIS

Untuk memastikan proses cara memasukkan voucher AXIS berjalan lancar, ikuti tips berikut:

Cek masa aktif voucher: Pastikan voucher belum kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa biasanya tertera di voucher.

Pastikan voucher belum kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa biasanya tertera di voucher. Periksa sinyal: Pastikan sinyal AXIS di ponselmu kuat untuk menghindari gangguan saat memasukkan kode.

Pastikan sinyal AXIS di ponselmu kuat untuk menghindari gangguan saat memasukkan kode. Hubungi CS jika gagal: Jika kedua cara di atas tidak berhasil, hubungi Customer Service AXIS melalui telepon (838), email ( [email protected] ), atau kunjungi XL Center terdekat.

Kesimpulan

Memasukkan voucher AXIS AIGO sangatlah mudah dengan dua metode di atas: kode USSD (*838*kode#) atau aplikasi AXISNet. Kedua cara ini cepat dan praktis, asalkan kamu mengikuti langkah-langkah dengan teliti. Jadi, sekarang kamu bisa menikmati kuota internet tanpa repot. Coba salah satu cara memasukkan voucher AXIS ini dan nikmati internetan lancar!