Telkomsel Pilih Huawei Cloud Sebagai Provider FMC Big Data Platform

HUWAEI mengumumkan dukungannya terhadap Telkomsel dalam mengadopsi strategi multi-cloud, sebagai bagian untuk mendukung roadmap Telkomsel yang merupakan penyedia layanan konvergensi terdepan di Indonesia. Dengan inisiatif baru dari Fix-Mobile Convergence (FMC), Telkomsel bertujuan untuk menyediakan pelayanan komunikasi dan jaringan yang terbaik bagi konsumen Indonesia. Huawei Cloud menyediakan teknologi Enterprise Intelligence yang inovatif untuk Telkomsel yang mengedepankan performa tinggi, reliabilitas, dan cost-effective, dimana sangat mememudahkan implementasi FMC. Dengan menerapkan Huawei Cloud big data solution, Telkomsel dapat mengembangkan end-to-end data governance dan pengembangan Al secara efisien. Huawei Cloud big data solution didukung oleh teknologi Lakehouse dan arsitektur ‘storage and compute decoupling’ yang secara signifikan mengurangi biaya operasional, sembari tetap menyediakan performa dan reliabilitas tinggi bagi para pengguna. Dengan dukungan dari teknologi big data Huawei Cloud, Telkomsel akan mendapatkan wawasan lebih dalam pada permintaan dan ketertarikan pelanggan secara real-time, sehingga dapat membantu tim customer care untuk merancang program yang tepat dan efisien dengan menyediakan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Untuk mempercepat digitalisasi, Telkomsel juga akan bekerja dengan Huawei Cloud untuk membawa teknologi AI terbaru ke Indonesia. "Bersama-sama, kami akan membawa full-stack, skenario berbasis AI untuk memberikan solusi yang dapat diandalkan, inovatif, dan dapat membantu mengembangkan ekosistem lokal yang memungkinkan warga Indonesia memanfaatkan teknologi AI di manapun," kata Bharat Alva, Direktur IT Telkomsel, melalui keterangan yang diterima, Rabu (22/11). Mengusung semangat untuk terus berinovasi, Telkomsel, sebagai leading convergence service provider di Indonesia, terus berkomitmen untuk dapat menghadirkan pengalaman digital terdepan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Telkomsel secara konsisten terus lampaui batas dalam mendorong kemajuan teknologi untuk memberikan pengalaman yang lebih baik melalui pemanfaatan teknologi terkini melalui pendekatan multi-cloud. President of Huawei Cloud APAC, Zeng Xingyun, mengapresiasi perusahaan mereka telah dipilih sebagai mitra cloud. Huawei bertekad untuk berinvestasi di teknologi cloud untuk mencapai visi Unleash Digital with Everything as a Service. "Kami berharap dapat memberikan pelayanan yang dapat diandalkan, aman, dan berkepanjangan untuk para pelanggan, mitra, dan developer kami, dengan semuanya diterapkan di atas cloud," kata Xingyun. Di Indonesia, Huawei Cloud bertujuan untuk menjadi pondasi yang dapat dipercaya para enterprise untuk melakukan transformasi digital. Melalui dukungan dari data center lokal, tim lokal, dan support lokal, Huawei Cloud membawa teknologi inovatif dan layanan premium dengan ekosistem yang luas bagi para pelanggan Indonesia. "Suatu kehormatan bagi kami untuk bekerja sama dengan Telkomsel dan kami yakin dapat memberikan value yang lebih untuk Telkomsel melalui produk dan teknologi kami," kata James Zhang, CEO Huawei Cloud Indonesia. (E-3)

