Diskusi Panel Industri Energi dan Ketenagalistrikan Meriahkan Hari Listrik Nasional ke-78 - Enlit Asia 2023

PERHELATAN Hari Listrik Nasional ke-78 - Enlit Asia 2023 yang saat ini memasuki hari ketiga diramaikan dengan sejumlah diskusi panel terkait sistem integrasi dan perkembangan teknologi digital dalam mendukung energi terbarukan integrasi jaringan dalam industri energi dan ketenagalistrikan. Diskusi dalam pameran yang digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang itu mengangkat sejumlah tema yaitu Maximizing efficiency: Pushing plant performance to the next level, Leveraging decentralised power generation to ensure a greener, futuristic and secured energy supply, Leveraging digitalisation and advanced asset management for improved efficiency, reliability and sustainable power generation, Re-inventing the ASEAN energy retail markets to deliver better Customer Experience, Data-driven power generation: Leveraging IoT and digitalisation in advanced power generation, Grid scale storage to support RE in nationwide transmission infrastructure iThe promising potential of BESS for the future of stable ASEAN Grids Topik-topik tersebut akan dibawakan oleh para pakar di bidangnya antara lain Edwin Nugraha Putra dari PT PLN IP, Zainal Arifin dari PT PLN, Budi Siswanto dari PT PLN Nusantara Power, Ari Rahmat Indra dari PT PLN ICON+, dan Manerep Pasaribu selaku MKI Board of Experts Sedangkan beberapa panelis dari luar negeri yang akan memaparkan materi antara lain Felix Guerzoni dari Shell Lubricants Technology, Tobias Ruschhoff-Nardermann dari Iqony, Shailesh Mishra dari GE Vernova, Markus Keskiroukanen dari Sumitomo SHI FW, Mohamed Azrin Mohamed Ali dari Tenaga Nasional Berhad, Edwin Diender dari Huawei dan lainnya. Dalam sambutan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia pada acara pembukaan Hari Listrik Nasional ke-78 – Enlit Asia 2023 yang dibacakan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jisman Hutajulu disebutkan bahwa untuk mencapai target net zero emission pemerintah telah menetapkan beberapa program pengembangan energi terbarukan sebagai strategi jangka panjang ketenagalistrikan nasional, yang tercantum dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). "Dengan adanya event seperti ini diharapkan kerja sama antara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya khususnya MKI mampu memberikan masukan strategis mengenai kebijakan pengelolaan sektor ketenagalistrikan yang lebih hijau dan berkelanjutan untuk Indonesia sehingga dapat lebih bermanfaat kepada masyarakat Indonesia dan dunia global," ujarnya. Sementara itu, Event Director, Energy Portfolio Clarion Events Asia - Simon Hoare mengatakan Enlit Asia 2023 merupakan konferensi dan pameran tahunan yang menyatukan dua acara besar di sektor listrik dan energi - Powergen Asia dan Asian Utility Week. "Acara ini merupakan platform bagi penyedia industri terkemuka untuk menampilkan solusi, layanan, dan produk inovatif sejalan dengan strategi Asia untuk beralih ke pasokan energi rendah karbon. Selama tiga hari pameran dilakukan merupakan momen terbaik untuk menjalin hubungan dan bertukar pikiran antarstakeholder di seluruh wilayah ASEAN guna mencari solusi bersama di bidang energi dan kelistrikan. Kami juga berharap dengan adanya momen Enlit Asia 2023 ini menjadi kesempatan untuk melakukan kolaborasi dan mempertunjukan inovasi terbaru di bidang energi dan ketenagalistrikan,” ujar Simon. (E-3)

