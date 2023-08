Panin Dai-ichi Life Sabet The Best Performance Insurance dan Best CEO

PT Panin Dai-ichi Life meraih The Best Performance Insurance untuk kategori Aduransi Jiwa Aset Rp8—25 Triliun dalam ajang Bisnis Indonesia Financial Award atau BIFA 2023 yang diselenggarakan hari ini, Kamis (24/8).

Secara bersamaan, Fadjar Gunawan, CEO Panin Dai-ichi Life juga ditetapkan sebagai Best CEO Insurance dalam gelaran tahunan ini.

Dalam laporan keuangannya per 2022, Panin Dai-ichi Life memiliki total aset mencapai Rp8,6 triliun. Sementara dari sisi permodalan, ekuitas yang dimiliki mencapai Rp4,5 triliun.

Total laba setelah pajak yang diperoleh pun melesat 11,3 persen mencapai Rp453 miliar dari sebelumnya yakni Rp407 miliar pada 2021.

Tingkat kesehataan finansial dihitung dari Risk Based Capital (RBC) mencapai 1.454 persen pada 2022. Angka tersebut berada di atas ambang batas OJK yakni 120 persen.

Pada paruh pertama 2023, PT Panin Dai-ichi Life memiliki total aset mencapai Rp8,8 triliun. Sementara jumlah ekuitasnya mencapai Rp4,75 triliun atau meningkat dibandingkan periode Desember 2022. Sementara itu tingkat RBC-nya mencapai 1.458 persen pada Juni 2023.

BIFA 2023 kali ini hadir dengan tema Digitalisasi Finansial: Inklusif dan Berkelanjutan. Acara ini digelar sebagai ajang siar dan penghargaan bagi pelaku industri yang mampu bertahan, bertransformasi, dan menjaga performa pasca pandemi Covid-19.

Presiden Komisaris Bisnis Indonesia Group Hariyadi Sukamdani mengatakan ada penambahan kategori dan parameter penilaian pada BIFA kali ini, selain mempertahankan metode dan proses seleksi yang telah berjalan.

Data laporan perusahaan finansial diolah, dianalisis, dan diproses penetapan melalui sidang dewan juri independen yang memiliki pengalaman panjang serta berpengetahuan luas dalam industri perbankan, asuransi, multifinance, dan fintech.

Pada kegiatan BIFA 2023 kali ini, Bisnis Indonesia juga memberikan penghargaan kepada perusahaan berdasarkan survei kepuasan pelanggan atas layanan digital banking dan fintech sistem pembayaran.

Pun dengan penghargaan spesial kepada perusahaan finansial yang mampu menjaga performa dan inovasi di bidangnya. Perusahaan yang dipilih ditentukan berdasarkan hasil penilaian sidang dewan redaksi.

Penganugerahan BIFA 2023 ini diharapkan dapat mendorong kemajuan industri finansial di Indonesia, serta memacu pertumbuhan ekonomi pacca Covid-19. (RO/Nov)