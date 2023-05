Tripatra Raih Kontrak Front-End Engineering and Design (FEED) untuk Proyek PNG LNG 

PT Tripatra Engineers and Constructors (Tripatra), penyedia solusi berbasis rekayasa teknik terkemuka di Indonesia, yang bermitra dengan PT Saipem Indonesia (Saipem) dan Daewoo Engineering & Construction Co, Ltd. (Daewoo), meraih kontrak Front-End Engineering and Design (FEED) untuk fasilitas hulu proyek PNG LNG.

Proyek yang yang dioperasikan di negara tetangga, Papua New Guinea (PNG), ini akan mencakup pembangunan fasilitas hulu, termasuk fasilitas pengolahan sentral, well pad dan infrastruktur terkait.

Kontrak ini meliputi FEED tahap 2 dari fasilitas pengolahan sentral hulu (central processing facility/CPF) dan pembangunan well pad untuk Elk-Antelope, yang akan memasok gas alam untuk PNG LNG.

President Director & CEO Tripatra, Raymond Naldi Rasfuldi, mengungkapkan rasa bersyukurnya karena telah dipercaya untuk proyek PNG LNG yang penting ini.

"Kami merasa terhormat telah terpilih untuk proyek penting ini, dan kami berkomitmen untuk memberikan solusi rekayasa teknik terbaik bersama dengan mitra kami agar proyek PNG LNG ini dapat berjalan sesuai dengan perencanaan," kata Raymond dalam keterangan resmi, Kamis (04/5).

Tripatra memiliki pengalaman yang beragam dalam mengembangkan dan meyediakan solusi teknik terintegrasi, termasuk FEED, rekayasa teknik, pengadaan, dan konstruksi (EPC) serta Operations & Maintenance (O&M), dalam pengembangan proyek LNG.

“TRIPATRA memiliki rekam jejak yang telah terbukti dalam memberikan layanan berkualitas tinggi dan dapat memberikan ruang lingkup pekerjaan yang berkelanjutan, serta didukung dengan kemampuan teknik dan teknologi yang kompeten untuk mengelola tantangan dalam proyek ini,” tutup Raymond. (E-3)