Mercedes-Benz Indonesia Bukukan Penjualan 3.184 Unit pada 2022

PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia membukukan penjualan 3.184 unit mobil penumpang pada tahun 2022, meningkat 26 persen dibandingkan penjualan tahun sebelumnya.

Dikutip dari rilis pers yang diterima, Sabtu, capaian tersebut membuat Mercedes-Benz mempertahankan posisi teratas di segmen kendaraan premium di Indonesia.

"Keberhasilan Mercedes-Benz di tahun 2022 semakin membawa kami selangkah lebih dekat untuk mewujudkan visi menjadi luxury brand yang paling dicintai di Indonesia," ujar President Director PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia Choi Duk Jun.

Kontribusi penjualan terbesar dihasilkan dari model GLC, C-Class dan E-Class. Mercedes-Benz total meluncurkan 10 model baru di Indonesia sepanjang 2022.

Mengawali tahun 2022 mereka meluncurkan varian terbaru dari Mercedes-Benz GLC, dengan model yang menghasilkan penjualan terbanyak, yaitu GLC 200 Night Edition.

Di pertengahan tahun, pabrikan Jerman itu meluncurkan The All New C-Class, yang menjadi model andalan Mercedes-Benz secara global dan di Indonesia, yang juga merupakan salah satu model terlaris.

Di penghujung tahun 2022, mereka mendirikan Mercedes-EQ SPACE untuk peluncuran lini kendaraan listrik pertama dari Mercedes-Benz di Indonesia, Mercedes-EQ, yang terdiri dari The new EQS dan The new EQE.

"Tahun 2022 juga menjadi tahun yang istimewa untuk lini Top End Vehicles kami, di mana kami berhasil merakit kendaraan Mercedes-AMG secara lokal di pabrik kami di Wanaherang serta mencetak angka penjualan tertinggi untuk lini Mercedes-AMG dan Mercedes-Maybach," kata Choi.

Choi mengatakan, di tahun 2023, pihaknya akan kembali menghadirkan model-model terbaru dari lini kendaraan listrik Mercedes-EQ, serta akan terus menawarkan pengalaman konsumen terbaik kepada semua pelanggan untuk bisa menggapai visi menjadi merek premium yang paling dicintai di Indonesia.

Berikut adalah 10 model yang diluncurkan Mercedes-Benz sepanjang tahun 2022:

1. GLC 200 AMG Line Night Edition

2. E 200 Coupé AMG Line

3. V 250 Avantgarde Line

4. The All New C 200 AVANTGARDE Line

5. The All New C 300 AMG Line

6. The new CLS 350 AMG Line Coupé

7. The new Mercedes-Maybach S-Class

8. The new Mercedes Maybach GLS

9. The new EQS

10. The new EQE. (Ant/OL-12)