Berhasil Pimpin Transformasi, Dirut Bank DKI Fidri Arnaldy Raih TOP 100 CEO 2022

BERHASIL memimpin transformasi perseroan sejak tahun 2022. Kemudian memoles kinerja positif di tengah kondisi yang masih diliputi ketidakpastian, namun Direktur Utama (Dirut) Bank DKI, Fidri Arnaldy, meraih penghargaan Top 100 CEO 2022. Sedangkan penganugerahan itu diinisiasi Infobank dalam gelaran TOP 100 CEO’s & The Next Leaders Forum 2022 di Jakarta (23/11).

Atas penghargaan dan anugerah itu, Dirut Bank DKI, Fidri Arnaldy, menyampaikan, terima kasih dan apresiasi atas prestasi yang diraihnya mendapat penghargaan.

"Penghargaan ini tentunya menjadi sebuah apresiasi yang bernilai atas upaya dalam memimpin program Transformasi 5.0 di Bank DKI. Makna kepemimpinan juga menjadi perhatian, karena bagi saya Leadership is Action Not Position," ujar Fidri dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (24/11).

Di sisi lain, dalam gelaran yang sama Senior Executive Vice President PT Bank DKI, Ferry Ardiansyah, juga menerima penghargaan sebagai TOP 200 Next Leaders in Financial Sectores & Soes 2022.

Tercatat penghargaan TOP 100 CEO 2022 merupakan bentuk apresiasi kepada para CEO pilihan Infobank yang berasal dari lima sektor industri meliputi perbankan, asuransi jiwa, asuransi umum, multifinance, dan BUMN. Sejumlah kriteria yang menentukan para CEO yang masuk dalam jajaran Top 100 CEO 2022 ini, berdasarkan rating kinerja perusahaan 'Sangat Bagus' versi Infobank, size perusahaan serta sejumlah faktor pencapaian dan prestasi dari para CEO terpilih, diantaranya keberhasilan memimpin transformasi pada perusahaan, turnaround, serta melewati tantangan krisis efek pandemi yang melanda.

Selain penilaian atas kinerja perusahaan dan pencapaian atau prestasi dari para CEO, pengalaman, ketokohan, dan kontribusi CEO terhadap industri pun turut dinilai dalam penghargaan ini.

Sosok Fidri Arnaldy yang menjabat sebagai Dirut Bank DKI sejak 28 Juni 2021 itu, memiliki pengalaman lebih dari 32 tahun di bidang perbankan, baik konvensional maupun syariah dengan prestasi kinerja terbaik.

Atas pengalaman dan prestasi yang diraih selama perjalanan kariernya dalam memimpin dan pengelolaan Bank DKI itulah, meningkatkan prestasi Fidri Arnaldy selaku Dirut Bank DKI senantiasa mampu menjadi sosok pemimpin bertangan dingin.

Prestasi kariernya itu membawa perubahan nyata pada perusahaan dan melakukan inovasi serta transformasi di setiap perusahaan yang dia pimpin.

Kinerja ciamik Bank DKI di bawah kepemimpinan Fidri Arnaldy patut diacungi jempol. Berbagai raihan kinerja positif dan ekspansi yang solid mampu dibukukan Bank DKI, tercermin dari catatan laba bersih sebesar Rp726 miliar atau tumbuh 28,83% secara year on year (YoY) pada Kuartal III 2022.

Selain itu, sepanjang tahun 2022 Bank DKI telah berhasil meraih berbagai penghargaan bergengsi dari beberapa lembaga.

Sebanyak 26 penghargaan telah diraih Bank DKI, diantaranya penganugerahan sebagai peringkat 15 dari 20 Bank Terbaik versi majalah Forbes Indonesia. Terbaru, Bank DKI berhasil meraih penghargaan sebagai 'The Strongest Big Regional Bank by Capital' dalam CNBC Indonesia Awards 2022.

Bank DKI juga berhasil meraih sejumlah sertifikasi ISO dalam mendukung peningkatan kualitas produk dan layanan, yakni ISO 37001:2016: Sistem Manajemen Anti Penyuapan dari PT TUV Nord Indonesia, ISO 27001:2013 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi, dari TUV Rheinland Indonesia, dan ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu dari British Standars Institute.

Menyinggung soal dalam pengembangan produk dan layanan khususnya perbankan digital, Bank DKI turut menghadirkan aplikasi JakOne Abank bagi para pelaku UMKM. Selain itu, Bank DKI juga mengembangkan supper apps JakOne Mobile yang hadir dengan tampilan lebih menarik dan user friendly, serta simple apps JakOne Pay yang semakin memudahkan transaksi non-tunai masyarakat.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi, menambahkan, semangat leadership di bawah kepemimpinan Dirut Bank DKI turut mendorong insan Bank DKI untuk terus tumbuh, berkembang di atas rata-rata pertumbuhan perbankan nasional serta terus berinovasi mewujudkan visi sebagai Bank Pilihan untuk Jakarta yang Maju dan Sejahtera.

Arie menyatakan, penghargaan yang diterima Fidri Arnaldy itu juga tidak terlepas dari dukungan para stakeholder dan nasabah yang selalu memberikan kepercayaan terhadap produk dan layanan Bank DKI.

Bank DKI akan terus berkomitmen dalam menghadirkan inovasi dan memberikan layanan terbaik kepada customer, jelas Arie. (OL-13)