Sekjen D-8 Apresiasi Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

KEMENTERIAN Perhubungan Republik Indonesia mendapatkan apresiasi dari Secretary Generally Developing Eight Organization for Economic Cooperation (D-8) atas kesuksesan menggelar pertemuan the 12th D-8 Meeting of Directors-General and Expert Working Group on Civil Aviation di Nusa Dua, Bali, 20-21 Oktober 2022.

"Sekretaris Jenderal D-8 melalui Kementerian Luar Negeri menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Staf Ahli Bidang Keselamatan dan Konektifitas Perhubungan Kementerian Perhubungan, Maria Kristi Endah, yang menyelenggarakan dan memimpin pertemuan tersebut sehingga terselenggara dengan baik," ujar Plt Dirjen Perhubungan Udara Nur Isnin Istiartono, di Jakarta, Selasa (1/11).

Sebagai pimpinan pada pertemuan tersebut, Maria Kristi Endah menyampaikan bahwa penyelenggaraan pertemuan ini sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam memperkuat kerja sama antar negara anggota D-8 terutama di bidang penerbangan.

Adapun kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan tersebut di antaranya dalam kerja sama nyata di bidang navigasi dan tata kelola penerbangan sipil, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta pelatihan dan peningkatan kapasitas di industri pelayanan jasa penerbangan.

"Sebagai anggota ICAO serta D-8, Indonesia berkomitmen untuk menindaklanjuti dan mengimplementasikan hasil-hasil pertemuan D-8 yang dipimpin oleh Maria Kristi Endah tersebut," ujar Nur Isnin.

Suksesnya penyelenggaraan pertemuan D-8, disambut baik oleh Kementerian Luar Negeri dengan memberikan dukungan atas inisiatif Kementerian Perhubungan dalam memperkuat kepemimpinan Indonesia di kerja sama penerbangan sipil D-8. "Komitmen Indonesia pada D-8 ini, tentunya juga memperkuat postur diplomasi Indonesia di tingkat global, sebagaimana ditunjukkan pada Presidensi G20 Indonesia," ujarnya.

Sudah banyak diketahui bahwa sektor penerbangan sipil termasuk yang paling terpukul akibat pandemi covid-19. Untuk itu perlu upaya menghidupkannya kembali. Pertemuan ke-12 ini merupakan pertemuan pertama pascapandemi, yang sukses mempererat kerja sama negara-negara anggota D-8 yaitu Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki yang merupakan organisasi negara berkembang di bidang industri penerbangan. (RO/O-2)