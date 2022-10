Contoh Cara Menghitung Penggunaan Listrik Harian per kWh

KILOWATT hour atau kilowatt jam (kWh) merupakan satuan yang menunjukkan seberapa besar pemakaian daya listrik.

Harga tarif listrik sejak 1 Juli 2022 telah mengalami kenaikan. Namun, tarif tersebut berbeda-beda tergantung pada masing-masing golongan tarif listrik pelanggannya.

Berdasarkan laman resmi PLN, tarif dasar listrik 2022 yang disediakan oleh PLN adalah sebanyak 37 golongan tarif. Kemudian 13 di antaranya mengikuti mekanisme Tariff Adjustment atau penyesuaian tarif yang berlaku untuk golongan tarif non-subsidi.

Di bawah ini adalah daftar tarif listrik per kWh 2022 untuk golongan tarif listrik non-subsidi:

- Golongan R-1/TR daya 900 VA, Rp 1.352 per kWh.

- Golongan R-1/ TR daya 1.300 VA, Rp 1.444,70 per kWh.

- Golongan R-1/ TR daya 2.200 VA, Rp 1.444,70 per kWh.

- Golongan R-2/ TR daya 3.500-5.500 VA, Rp 1.699,53 per kWh.

- Golongan R-3/ TR daya 6.600 VA ke atas, Rp 1.699,53 per kWh.

- Golongan B-2/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.444,70 per kWh.

- Golongan B-3/ Tegangan Menengah (TM) daya di atas 200 kVA, Rp 1.114,74 per kWh.

- Golongan I-3/ TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.114,74 per kWh.

- Golongan I-4/ Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas, Rp 996,74 per kWh.

- Golongan P-1/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.699,53 per kWh.

- Golongan P-2/ TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.522,88 per kWh.

- Golongan P-3/ TR untuk penerangan jalan umum, Rp 1.699,53 per kWh.

- Golongan L/ TR, TM, TT, Rp 1.644,52 per kWh.

Cara Menghitung Penggunaan kWh

Dengan menggunakan rumus kWh= (watt x jam) : 1000. Misalnya jika Anda memiliki air conditioner (AC) sebesar 400 watt. AC tersebut dinyalakan 10 jam setiap harinya. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

kWh= (watt x jam ) : 1000

kWh= (400 x 10) :1000

kWh= 4000 : 1000

kWh = 4 kWh

