Usaha tanpa Modal di Media Sosial

BERBAGAI platform digital saat ini berlomba-lomba menyediakan berbagai fitur menarik bagi para penggunanya. Salah satu fitur yang saat ini banyak digunakan oleh penggunanya yaitu terkait berjualan, dropshipper, dan reseller. Hampir semua platform media sosial saat ini menyediakan fitur tersebut.

Pengguna bisa memanfaatkan fitur jualan di berbagai platform media sosial untuk memulai usaha meskipun tanpa modal. Cakap dan paham penggunaan fitur-fitur tersebut akan memberikan kemudahan bagi kita untuk memulai berbagai peluang usaha yang ada di sana.

Chief Marketing Officer PT Cipta Manusia Annisa Choiriyah menjelaskan usaha tanpa modal yang paling mudah dimulai yaitu menjadi dropshipper. "Kita hanya menjadi penghubung antara penjual yang memiliki produk dengan pembeli. Tugas kita hanya menawarkan produk mereka dan pasti kita akan mendapatkan keuntungan dari produk yang terjual," jelasnya dalam webinar tentang Peluang Usaha Tanpa Modal di Era Digital, Rabu (12/10), yang digelar Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bekerja sama dengan Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi.

CEO Pena Enterprise Zul Ashary mengatakan usaha yang menjadi favorit pengguna media sosial saat ini ialah menjadi influencer. "Dengan memiliki pengikut yang banyak di pengikut di media sosial bisa kita manfaatkan sebagai peluang usaha. Kita bisa menjadi reseller, mengiklankan produk, bahkan menjual produk kita sendiri, terutama kepada follower media sosial kita," jelasnya.

Branding positif di media sosial sangat penting jika kita ingin membuka peluang usaha dengan menjadi influencer di media sosial. "Jika citra kita positif di media sosial, akan banyak orang menggunakan jasa kita sebagai influencer untuk promosi produk mereka. Saat ini yang alasan paling banyak orang ingin membeli produk yakni rekomendasi orang lain, salah satunya lewat reviu dari influencer," ungkapnya.

Founder Digital Marketing Duaide.com Desty Dwiyanasari mengatakan untuk bisa sukses usaha di ruang digital harus terus mengasah skill dan kreativitas. "Kita harus melatih kemampuan komunikasi agar bisa membangun networking yang luas, harus kreatif dan memiliki ide yang out of the box, bahasa asing yang baik, serta kemampuan dalam menyelesaikan masalah," jelasnya.

Saat ini sudah banyak influencer yang memasuki media sosial untuk bisa bersaing kita harus bisa mengoptimalkan skill dan ide yang berbeda. "Produksi konten dengan ide yang berbeda dari orang lain, edukatif, lucu, serta unik. Konsisten dalam produksi konten dan promosi serta ikuti tren yang lagi hangat diperbincangkan agar bisa menjadi influencer yang sukses," ungkap Desty.

Entrepreneur Nuril Baskan mengatakan untuk memulai usaha di media sosial tanpa modal harus tahu dulu arah bisnis tersebut. "Sebelum memulai usaha lakukan terlebih dahulu market research, target market yang akan dituju, serta platform media sosial yang akan kita gunakan nanti," terang Nuril. (RO/OL-14)