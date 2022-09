Askrindo Sabet Stellar Workplace Award Berkat Tingkat Kepuasan Kerja Pegawai

PEGAWAI sejatinya merupakan aset bagi sebuah perusahaan. Itu sebabnya banyak juga perusahaan yang peduli dengan nasib dan kesejahteraan pegawai mereka. Hal itulah yang dilakukan PT Asuransi Kredit Indonesia atau Askrindo.

Hasilnya, anggota holding asuransi dan penjaminan, Indonesia Financial Group (IFG) itu meraih penghargaan dalam Stellar Workplace Award 2022 untuk kategori Stellar Workplace Recognition in Employee Commitment & Stellar Workplace Recognition in Employee Satisfaction.

Stellar Workplace Award merupakan penghargaaan independen kerja sama Kontan, media bisnis dan investasi dari Kompas Gramedia, dengan lembaga konsultan independen GML Performance Consulting, yang diberikan kepada semua perusahaan yang berkomitmen tinggi dalam meningkatkan employee engagement yang kemudian didukung dengan pencapaian bisnis yang baik sebagai tujuan akhir.

Direktur Kepatuhan, SDM dan Manajemen Resiko Askrindo, Kun Wahyu Wardana, mengatakan di era digitalisasi saat ini, kesiapan pegawai merupakan suatu kebutuhan tanpa memandang bentuk organisasi (perusahaan swasta, BUMN, atau pemerintahan) ataupun industri lainnya.

“Kami bangga dapat meraih penghargaan ini untuk yang pertama kalinya. Karyawan selalu menjadi prioritas di industri asuransi. Kesiapan para sumber daya manusia dalam organisasi terhadap transformasi digital yang dilakukan di era saat ini akan memberikan manfaat tersendiri bagi bisnis dan pelanggan,” ujar Kun seusai menerima penghargaan yang juga dihadir secara daring oleh Dave Ulrich, seorang pakar sumber daya manusia, peneliti, penulis buku, pembicara, sekaligus profesor di Ross School of Business, University of Michigan.

Dengan penghargaan itu menjadi indikasi dan pengakuan bahwa secara umum indikator kepuasan kerja pegawai Askrindo yang melingkupi monetary benefit, pengembangan diri karyawan, lingkungan kerja yang suportif, serta pekerjaan yang dilakukan berada dalam kategori baik atau positif. Kepuasan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap komitmen organisasional. Semakin baik kepuasan kerja yang dirasakan oleh pegawai maka semakin tinggi komitmen organisasional. Semoga penghargaan ini menjadi motivasi bersama demi Askrindo yang semakin baik di masa depan.

"Penghargaan ini akan terus membuat Askrindo berusaha untuk selalu mengupayakan peningkatan tingkat komitmen karyawan dalam menilai perilaku berupa kontribusi positif yang memengaruhi kesuksesan perusahaan,” jelas Kun. (RO/A-1)