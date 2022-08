Tripatra Raih Penghargaan Best Companies to Work for in Asia 2022

PT Tripatra Engineers and Constructors (TRIPATRA), sebagai perusahaan yang bergerak di bidang rekayasa teknik, pengadaan, dan konstruksi (EPC) serta operations & maintenance (O&M) meraih penghargaan Best Companies to Work for in Asia 2022 yang diberikan oleh HR Asia.

Penghargaan ini berhasil diraih karena TRIPATRA dinilai sebagai salah satu perusahaan yang dapat menciptakan tata nilai yang yang bertujuan bagi pengembangan kompetensi dan peningkatan performa dan karir mereka, seiring dengan pencapaian visi dan misi perusahaan.

“Kami merasa terhormat dan bangga menerima penghargaan ini, dan mengucapkan terima kasih kepada para Insan TRIPATRA (sebutan bagi karyawan TRIPATRA) atas keterlibatan dan komitmen serta upaya mereka dalam menjadikan TRIPATRA sebagai salah satu tempat bekerja terbaik di Asia," kata President Director & CEO - PT Tripatra Engineers and Constructors (TRIPATRA), Raymond Naldi Rasfuldi, dalam keterangan resmi, Senin (1/8).

Raymond mengatakan pihaknya percaya bahwa dengan kerja keras dari seluruh Insan Tripatra yang membuat pihaknya bisa terus berkembang dan bisa meraih penghargaan ini. "Pencapaian ini tentunya akan menjadi dorongan motivasi besar bagi kami untuk terus maju menjadi perusahaan yang menghadirkan solusi berkelanjutan, mentransformasi energi, dan mempercepat hilirisasi,” ujarnya.

The HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards memberikan penghargaan kelas dunia kepada perusahaan yang telah menunjukkan keunggulan tata laksana pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) di tempat kerja yang berorientasi pada keterlibatan dan kepedulian yang nyata terhadap karyawan mereka.

Di Asia, penghargaan ini mencakup 13 negara, yakni Singapura, China, Hong Kong, Indonesia, Kamboja, Makau, Malaysia, Filipina, Taiwan, Thailand, Vietnam,India, dan Korea.

Human Capital & Transformation Director TRIPATRA, Rizki Amelia mengatakan selama hampir 50 tahun berdiri, TRIPATRA memperkuat posisinya melalui penerapan budaya kerja yang mengedepankan tata nilai EPITA: Etika (Ethical), Profesionalisme (Professional), Inovasi (Innovative), Mampu Berkembang dalam Tantangan (Thriving in Challenge) dan Tangkas (Agile) dalam menjalankan seluruh komitmennya terhadap semua pemangku kepentingan.

Untuk itu, kata dia, TRIPATRA terus berupaya memberikan dukungan, umpan balik, dan penghargaan yang konstruktif kepada para karyawannya agar mereka mampu terus berkembang dan mengoptimalkan potensinya semaksimal mungkin di tempat kerja dengan menerapkan nilai-nilai yang bertujuan (purposeful values), lingkungan kerja yang aman dan kolaboratif (safe & collaborative environment), keberagaman, kesetaraan dan inklusi (diversity, equity & inclusion), pengembangan diri secara personal & profesional (personal & professional growth), dan apresiasi & pengakuan (appreciation & recognition).

"Melalui berbagai program yang kami terapkan seperti pengembangan berbasis kompetensi, pembinaan dan pendampingan (mentoring), serta sistem manajemen kinerja, kami berharap Insan Tripatra dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya untuk bersama-sama mendorong pencapaian visi & misi perusahaan sekaligus mencapai aspirasi diri secara profesional dan bertujuan (purposeful)," tambah Rizki Amelia.

Dia menambahkan untuk memperkuat tata nilai EPITA, Tripatra juga menerapkan berbagai program dan kebijakan seperti, penerapan sistem whistle-blowing untuk menjaga dari praktek-praktek pelanggaran etika, pelaksanaan komitmen ESG (Environmental, Social, and Governance), kesetaraan hak dan kewajiban antara karyawan tanpa membeda-bedakan gender, suku, ras, agama hingga penyelenggaraan aktivitas employee engagement untuk memperkuat kolaborasi antar Insan Tripatra. (E-3)