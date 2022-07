PT Pos Garap Milenial dan Gen Z

PT Pos Indonesia (Persero) menggelar event Pos Indonesia Expo

Day 2022 di Mal Sarinah, Thamrin, Jakarta, Jumat (29/7). Event ini

digelar sebagai upaya memperkuat komitmen Pos Indonesia menggarap market milenial dan gen Z, sebagai bagian transformasi bisnis perusahaan.

Hadir pada acara tersebut Direktur Bisnis Kurir dan Logistik Siti

Choiriana, serta manajemen PT Pos Indonesia lainnya.

"Pos Indonesia Expo Day ini sebagai bentuk penguatan layanan kami dalam membidik market milenial. Tujuan kami agar mereka tahu bahwa Pos Indonesia tidak hanya melayani kiriman dokumen dan surat, tetapi juga melayani kiriman parcel, logistik, payment services, dan layanan lainnya," jelas Siti Choiriana atau akrab disapa Ana, dalam siaran pers, Jumat (29/7).

Menurut dia, Pos Indonesia hadir bagi masyarakat Indonesia dengan konsep one stop services. Semua layanan kini telah dimiliki Pos Indonesia terutama kurir dan logistik hingga financial services.

Layanan ini akan memudahkan generasi milenial di tengah tuntutan

pelayanan yang serba mudah dan cepat.

"Kami mengusung tagline To be The Most Competitive. Kami memiliki 4.500 kantor layanan dan ribuan karyawan. Kami juga telah kolaborasi dengan berbagai kalangan untuk meningkatkan layanan Pos Indonesia. Semuanya kami siapkan agar masyarakat mudah melakukan berbagai keperluan kiriman," jelas Ana.

Layanan yang dibangun meliputi digital services yaitu platform digital

courier PosAja dan PosPay. Kemudian layanan kiriman logistik PosLog, dan STORI.

"Kami sudah banyak berubah, baik dari sisi layanan digital services

hingga culture perusahaan yang berubah. Kami siapkan ini sebagai upaya

membangun kepercayaan masyarakat, " ucap Ana.



Pengiriman jumlah besar



Sementara itu, Direktur Utama PT Pos Logistik Ardian Cholid mengatakan,

Pos Logistik hadir untuk memfasilitasi perusahaan dan pelaku usaha

melakukan pengiriman barang dalam jumlah besar di atas 30 kilogram. Saat ini, Pos Logistik telah banyak melakukan pengiriman barang antardaerah di Indonesia.

"Kami siap mengirimkan barang dari dalam atau luar negeri. Jadi kami ini benar benar menjadi solusi bagi perusahaan-perusahan dalam melakukan pengiriman barang dalam jumlah besar, " jelas dia.

Pos Indonesia Expo Day 2022 juga menghadirkan pameran "Wall Of Fame". Pos Indonesia menghadirkan kisah perjalanan sejarah dan transformasi Perusahaan dari generasi ke generasi.

Terdapat 10 historical fame perjalanan Pos Indonesia sejak 26 Agustus

1746 hingga 1995. Juga perjalanan transformasi Pos Indonesia dalam

menghadapi revolusi industri 4.0 dalam mengikuti perkembangan zaman.

Acara dihadirkan di pelataran Sarinah, tempat banyak generasi milenial dan Gen Z berkumpul. Dihadirkan dengan konsep kekinian dan fresh look, dengan harapan bisa menambah pemahaman generasi milenial terhadap produk dan layanan Pos Indonesia.

Acara juga menghadirkan live music acoustic dengan talent Albert

Fakdawer, Ten 2 Five, Duo Caby, Mira Kirana, Prinsa Mandagi, dan Nadhif

Basalamah. Acara yang dimulai pukul 14.00 WIB dan selesai pada pukul

20.00 malam itu, semakin meriah dengan kehadiran Indra Bekti sebagai

host.

Terdapat empat gerai di lokasi yang merupakan representasi dari

transformasi layanan Pos Indonesia sebagai logistic solution, yaitu

PosAja, Poslog, PosPay, dan STORI. Acara yang dikemas menarik ini

mendapat respons luar biasa dari masyarakat yang melintas dan berada di sekitar kawasan Sarinah. (N-2)