Live Streaming Ampuh Tingkatkan Penjualan, Ini Tipsnya

Siaran langsung atau live streaming merupakan salah satu strategi pemasaran yang memungkinkan untuk melakukan promosi produk secara interaktif, unik, informatif, sekaligus menghibur para calon pembeli.

Penggabungan pengalaman belanja dengan hiburan yang dikenal dengan sebutan shoppertainment ini sudah menjadi tren yang semakin berkembang sebagai salah satu bentuk promosi bagi para penjual di e-commerce, salah satunya UniPin.

"Pada festival belanja saat ulang tahun Lazada bulan Maret lalu, UniPin berhasil mencatat penjualan fantastis dengan peningkatan penjualan lebih dari 50 persen dengan menjadikan livestreaming di LazLive sebagai salah satu kanal promosi," kata Poeti Fatima, General Manager Business UniPin, dikutip dari siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin.

Poeti kemudian membagikan tips agar para penjual juga dapat memanfaatkan LazLive sebagai platform live streaming untuk meraih hati konsumen.

Kenali target pasar

Poeti menjelaskan penjual harus mengetahui dan mengenali karakter dari penonton atau target konsumen agar bisa mengemas konten live streaming yang menarik. Menurutnya, konten live streaming yang menarik adalah konten yang relevan dengan target konsumen dan produk yang dijual.

Pilih waktu terbaik untuk live streaming

Ketika konten live streaming sudah menarik, tentu penjual ingin agar siarannya ditonton banyak orang. Poeti pun menyarankan agar penjual juga mampu mengidentifikasi waktu terbaik untuk siaran, misalnya bisa saat tanggal gajian, akhir pekan, jam pulang kerja, atau saat ada kampanye besar-besaran.

Jadikan live streaming sebagai momen branding

Selain berjualan produk, live streaming juga dapat dijadikan platform untuk melakukan branding. Sehingga, penjual tidak harus mengejar keuntungan penjualan, tapi juga bisa mendapatkan return of investment yang jelas agar bisa terus lebih dekat dan melibatkan konsumen.

Gunakan strategi fear of missing out (FOMO)

Untuk mendorong penonton melakukan transaksi saat siaran langsung, Poeti menjelaskan UniPin menggunakan strategi fear of missing out (FOMO) dengan diskon besar-besaran hingga 50 persen. Strategi tersebut dilakukan untuk menciptakan urgensi bagi konsumen agar tidak melewatkan diskon besar-besaran ini dan membeli produk.

Tingkatkan product knowledge pembawa acara live streaming

Tingkat pengetahuan produk atau product knowledge pembawa acara saat live streaming juga penting. Poeti mengatakan, dengan tingkat product knowledge yang tinggi, pembawa acara bisa memberikan edukasi terhadap suatu produk maupun mendorong terjadinya transaksi.

Product knowledge yang tinggi juga dapat mengurangi risiko terjadinya sesi live streaming yang kurang interaksi. Padahal, dengan interaksi yang tinggi, live streaming diharapkan dapat menjadi lebih efektif untuk menjangkau penonton secara instan. (Ant/OL-12)