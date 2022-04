Bening’s Clinic Raih Penghargaan Superbrand 2022

Sebuah pencapaian membanggakan kembali diraih Bening’s Clinic dan Bening’s Skincare. Dua brand kecantikan tersebut mendapat penghargaan sebagai Superbrand 2022.

Kabar tersebut diungkapkan oleh dr. Oky Pratama, Dipl.AAAM, founder Benings Indonesia dan Benings Clinic melalui akun instagram resmi dr. Oky Pratama, @dr.okypratamaa. ”Thank God Bening’s Clinic dan Bening’s Skincare memenangkan Superbrand 2022,” tulis Oky Pratama.

dr. Oky Pratama mengaku terharu dengan perolehan perusahaan yang dirintisnya yang berhasil memperoleh penghargaan tersebut. ”Terharu dan Bangga Sekali. Hasil pemenang berdasarkan Survei Nielsen yang akurat,” kata ulusan America Academy of Aesthetic Medicine atau AAAM.

Dalam postingannya, ia juga menuliskan bahwa Bening’s Clinic dan Bening’s Skincare mengantongi sejumlah penghargaan di tahun 2022, diantaranya Best in Beauty Clinic, Best in Skincare (Disertifikasi oleh Kementerian Republik Indonesia), Shopee Award 2021 (Super Favourite Local Brand, Super Selebpreneur), MURI Award (Skincare Produksi Dokter dengan Penjualan E-Commerce Terbanyak, Klinik Kecantikan dengan Fasilitas Perangkat Laser Jenis Terbanyak) dan Superbrand 2022 (Skincare and Beauty Clinic 2022).

Sementara itu, CEO Superbrand Indonesia, Grandtayana Mayasari, mengucapkan selamat kepada PT Bening’s. ”Saya selaku CEO Superbrand Indonesia mengucapkan selamat kepada PT Bening’s Pratama selaku pemegang brand Bening’s Skincare Indonesia yang sukses meraih penghargaan Superbrand Indonesia tahun 2022 untuk katagori Skincare dan Beauty Clinic. ”

Dia menegaskan penghargaan ini merupakan bentuk kepercayaan konsumen di Indonesia kepada Bening’s yang terus memberikan kualitas produk dan layanan terbaik karena terbukti menjadi Top of Mine berdasarkan hasill survey Nielsen di enam kota besar di Indonesia, meliputi Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan dan makasar.

Dia juga menjelaskan parameter yang ditetapkan superbrand dalam menemtukan superbrand di Indonesia, yaitu dominasi pasar, jangka wakjtu yang panjang, niat baik, kesedian konsumen dan penerimaan pasar secara keseluruhan.

Sistem penilaian dalam parameter ini merupakan bentuk moral pertanggungjawaban kepada masyarakat untuk memberikan rekomondasi merek-merek berkualitas yang menjadi jaminan kepada konsumen dan bening sebagai peraih penghargaan superbrand Indonesia 2022 yang di rekomondasikan sebagai brand berkualitas sebagai brand skincare dan beauty clinic.