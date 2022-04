Adaptasi dengan Perubahan Bisnis, Peruri Inisiasi Transformasi Digital

DIGiTALISASI memang sebuah keniscayaan saat ini. Seiring perkembangan teknologi informasi juga berdampak pada perubahan yang signifikan terhadap pola transaksi dan pengelolaan informasi pribadi.

Berangkat dari situ, Peruri sebagai perusahaan yang dikenal sebagai percetakan uang kertas dan dokumen berharga tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang masif. Sebagai bentuk adaptasi adanya perubahan lanskap bisnis, Peruri menginisiasi transformasi digital yang mengarah pada solusi teknologi informasi seperti e-KYC (Know Your Customer), Digital ID, e-Payment, Data Center, Service & IT Solution melalui anak perusahaan PT Peruri Digital Security.

PT Peruri Digital Security (PDS) ditunjuk sebagai authorized distributor seluruh produk digital Peruri. Dalam menjalankan bisnisnya, PDS memiliki keunggulan berupa fleksibilitas dalam mengintegrasikan solusi produk digital Peruri serta implementasi meterai elektronik. Selain itu, PDS memiliki potensi untuk terus mengembangkan produk digital Peruri dan membangun kapabilitas dalam bidang digital security.

Produk digital yang dikeluarkan oleh Peruri di antaranya Peruri Code (Peruri QR & Peruri Seal), Digital Certificate, Perisai (Digital Signature), Peruri Tera (Digital Seal), Keyla (Peruri Token) dan Peruri Box (Digital Locker). Dengan hadirnya produk digital dari Peruri diharapkan dapat memudahkan kegiatan komunikasi dan transaksi digital sehingga menjadi lebih efisien dan praktis.

“Guna mengakselerasi transformasi digital yang sedang dijalankan Peruri, PDS sebagai anak perusahaan yang bergerak dalam bisnis bidang solusi teknologi informasi diberikan amanah sebagai distributor resmi produk digital Peruri. Diharapkan PDS dapat fokus untuk memperluas pangsa pasar di bidang penjaminan keamanan transaksi dan dokumen elektronik.” kata Adi Sunardi, Head of Corporate Secretary Peruri.

Keamanan dokumen, surat-surat berharga, transaksi keuangan, serta ancaman cyber-crime adalah hal krusial yang harus dijaga agar terhindar dari upaya pemalsuan. Pengalaman, keahlian serta reputasi PDS dalam memberikan jaminan sekuriti dokumen elektronik sebagai modal berharga Peruri dalam mengembangkan bisnis digital sekuriti.

Sejak meterai elektronik diluncurkan tahun lalu, Peruri secara resmi ditunjuk pemerintah untuk membuat meterai elektronik, namun untuk pendistribusiannya Peruri bekerja sama dengan pihak lain. PDS merupakan salah satu distributor resmi yang bekerja sama dengan Peruri.

Dalam melakukan pendistribusian, pemasaran dan penjualan meterai elektronik, PDS membangun jaringan kemitraan bersama dengan para pengecer untuk memperluas channel distribusi. Masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan meterai elektronik melalui titik penjualan yang disediakan oleh PDS selaku distributor resmi meterai elektronik.

Saat ini PDS telah menunjuk 7 (tujuh) mitra strategis dalam melakukan pendistribusian, pemasaran dan penjualan produk digital dan meterai elektronik kepada pengguna akhir antara lain PT Digital Logistik Internasional, PT Mahardika Teknotama Integrasi, PT MCP Indo Utama, PT Digital Prima Sejahtera, PT Solusi Nusantara Terpadu, PT Redphoenix Kreatif Genesis dan PT Citra Multi Solusindo. (RO/A-1)