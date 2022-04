Erick: Anak Muda Indonesia Harus Punya Growth Mindset

AJANG Indonesia Digital Tribe (IDT) 2022 merupakan kesempatan emas bagi para peserta khususnya anak muda untuk belajar tentang banyak hal. Menteri BUMN Erick Thohir yang menjadi Head Mentor IDT Bidang Bisnis mengatakan acara tersebut bukan sekadar menang atau kalah.

"Ini bukan win or lose, tapi win and learning karena kita harus terus belajar. Growth mindset buat anak muda Indonesia sangat penting. Artinya, jangan rentan untuk dikritik karena kalau kita merasa pintar itu titik jatuh kita. Yang terpenting jangan menghindar dari tantangan, justru problem harus dihadapi," kata Erick dalam keterangan yang diterima Minggu (3/4/2022).

Sebagai informasi, IDT Final Day: Let’s Kickstart the Future telah selesai diselenggarakan pada Kamis (31/3/2022) di The Hall Senayan City. 3 tim terbaik mendapatkan kesempatan mengikuti program inkubasi bisnis di BUMN. Mereka adalah JadiBoss, Hello HOPE, dan CIRO WASTE. Ketiga tim berhak membawa hadiah masing-masing senilai Rp100 juta. Sementara itu, tim Eidos yang menjadi juara favorit pilihan penonton melalui vote di laman indonesiadigitaltribe.id mendapatkan hadiah sebesar Rp20 juta.

Lebih jauh Erick menambahkan, 20 tim terbaik termasuk JadiBoss, Hello HOPE, dan CIRO WASTE berhak mendapatkan kesempatan untuk magang di BUMN.

Mendikbud Ristek Nadiem Makarim yang juga Head Mentor IDT Bidang Teknologi menambahkan, sebanyak 1.500 lebih ide masuk dalam Indonesia Digital Tribe 2022. Peserta yang memberanikan dirinya menaruh pada posisi gagal untuk menyerahkan ide mereka itu adalah kemenangan sejati.

"Karena di hidup ini kesuksesan itu sebenarnya formulanya sangat mudah. Berapa kali kita jatuh berapa kali kita akan naik lagi," tukasnya.

Mentor IDT Bidang Kreatif Najwa Shihab menyatakan keberhasilan gelaran IDT merupakan bentuk antusiasme anak muda Indonesia terhadap sektor teknologi. Ia tidak menyangka, tercatat IDT bisa mengumpulkan lebih dari 18 ribu talenta.

"Alangkah lega rasanya, keseriusan kami mempersiapkannya ternyata selaras dengan level kebutuhan dan antusiasme anak muda di Indonesia,” ungkapnya.

Indonesia Digital Tribe 2022 telah berlangsung selama 5 bulan terakhir, 18 ribu pendaftar dan 1500 ide, hingga kemudian mengerucut menjadi 20 tim terbaik yang masuk dalam IDT Final Day: Let’s Kickstart the Future. Serta serangkaian Pitching Forum, Conference Session, dan Round Table Session. (RO/A-3)