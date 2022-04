Rayakan HUT ke-6, JD.ID Komit Beri Kepuasan pada Konsumen

USIA enam tahun sejatinya sudah cukup bagi sebuah perusahaan belajar. Mereka sudah harus berpikir ke depan agar bisa terus berkembang. Hal itulah yang dilakukan JD-ID.

Dalam rangka merayakan ulang tahun ke-6 mereka pada 28 Maret lalu, perusahaan e-commerce di Indonesia itu komit untuk memanjakan konsumen melalui pengalaman

berbelanja yang menyenangkan. Perusahaan yang mulai beroperasi di Indonesia sejak 2016 itu memang membawa misi Make Joy Happen dan Menyediakan Produk Asli

dan Berkualitas Tinggi dengan Harga Sangat Terjangkau bagi pelanggan di seluruh Indonesia.

Baca juga: Merek Lokal Toko Olahraga paling Dicari dalam E-Commerce

“Pandemi dua tahun belakangan ini telah memberi dampak signifikan terhadap perekonomian termasuk e-commerce di Indonesia, dan menapak tilas enam tahun perjalanan JD.ID di Indonesia bukanlah hal yang singkat dan mudah. Kami selalu optimistis dalam menjalankan program-program kami, menjalin kerjasama dengan brand terpercaya, memberikan beragam promosi terbaik dengan tentunya mengutamakan originalitas dan kualitas produk & layanan kami untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Termasuk juga dalam menyambut bulan Ramadhan yang sudah di depan mata, dimana JD.ID turut menyediakan barang-barang kebutuhan pelanggan, dengan harga terbaik bagi konsumen,” ujar Director of General Management JD.ID, Jenie Simon.

Pada kesempatan sama Oscar Simamora, Research Manager of Neurosensum menyampaikan bahwa belanja e-commerce di Indonesia selama pandemi dan menjelang endemi (pasca pandemi) terjadi peningkatan penetrasi konsumen baru di digital hingga 72%. Platform belanja online atau e-commerce juga masih mendominasi journey dari consumers shopping, yang menjadi indikasi sustainability dari e-commerce di dunia digital.

“Terlebih lagi pada momen Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas, peningkatan transaksi belanja online hingga 135% terjadi tidak hanya di kota-kota besar melainkan juga di pelosok luar Jawa dan Bali, diiringi dengan kenaikan pengguna atau konsumen baru sebesar 164%. Dalam memilih toko, konsumen mengutamakan toko dengan peringkat baik dan ulasan baik. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan pentingnya membangun kepercayaan publik secara konsisten terhadap layanan yang diberikan perusahaan e-commerce,” imbuhnya.

Menyadari hal tersebut, selama 6 tahun di Indonesia JD.ID berusaha untuk secara berkelanjutan membawa inovasi bagi masyarakat, dan membangun kapabilitas perusahaan yang bermuara pada upaya meningkatkan kepercayaan dan loyalitas publik. “Pada 2021 lalu JD.ID berhasil menjual 50% lebih banyak produk dibandingkan tahun 2020 dan dalam pelaksanaan Harjoynas 10.10, 11.11, dan 12.12 tahun 2021, 3 (tiga) kategori produk andalan JD.ID kembali menempati posisi teratas sebagai target utama pelanggan, antara lain produk elektronik, kebutuhan rumah tangga, dan alat kesehatan. Selain itu, kami sangat bangga bahwa riset MarkPlus menganugerahkan kami sebagai The Most Trustworthy E-commerce to buy original Products,“ ungkap Irwan Nursyirwan, Director of 3C Electronic Business Unit JD.ID.

Saat ini kita sangat dimudahkan dengan teknologi, hingga berbelanja pun dapat dilakukan secara real time, tanpa ribet. Pengalaman terbaik dari platform belanja online tentu memberikan nilai tambah tersendiri, seperti yang dialami Cinta Laura Kiehl, Brand Ambassador JD.ID. “Tidak terasa sudah setahun dipercaya menjadi brand ambassador, saya bangga bisa menjadi bagian dari keluarga JD.ID. Bersama-sama dengan JD.ID memberikan inspirasi kepada para pelanggan setia, khususnya generasi muda.”

JD.ID mengajak seluruh pelanggan setianya untuk bersama-sama menikmati kemeriahan promo last-call JD.ID BI6 Anniversary Sale yang berlangsung hingga akhir bulan ini, sekaligus menyambut bulan Ramadhan dengan serangkaian promo menarik dan menikmati layanan JD.ID yang andal dengan pilihan produk berkualitas dan #DijaminOri.

“JD.ID akan terus memberikan pengalaman belanja online terbaik bagi pelanggan serta terus meningkatkan layanannya untuk memenuhi permintaan pelanggan yang semakin meningkat. Ulang tahun ke-6 menandai pencapaian, tantangan, dedikasi, dan upaya kolektif kami dari pelanggan dan klien kami untuk terus berkembang menjadi salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia,” tutup Irwan. (RO/A-1)