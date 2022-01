Saat Pandemi Penjualan Hasston Tetap Naik 64%, ini Rahasianya

PASAR tools atau perkakas mendapatkan tempat tersendiri dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Bagaimana tidak? Kendati terbilang cukup segmented, tetapi jenis perkakas yang ditawarkan sangat banyak, bahkan dibutuhkan untuk memenuhi hampir segala kebutuhan di rumah.

Perlu diketahui, perkakas tidak hanya sebatas peralatan tukang atau bangunan, seperti bor listrik, gergaji, waterpass, grinder, dan lainnya, tetapi juga termasuk gembok, meteran, obeng, gunting, pisau, cutter. dan masih banyak lagi. Ada juga perkakas khusus untuk tukang dan profesional serta industri-industri yang menggunakan heavy duty tools.

Karena itu, perkembangan pasar tools di Indonesia dominan dipengaruhi oleh perkembangan proyek pembangunan. Akibat pandemi covid-19 yang berlangsung selama dua tahun terakhir, banyak proyek terhenti. Namun di sisi lain proses renovasi dan reparasi masih terus berjalan dengan sangat kencang. "Permintaan atas tools/perkakas tetap ada dan stabil. Penggiat DIY (Do it Yourself) semakin bertambah banyak. Muncul market-market baru yang sebelumnya tidak ada," ungkap Hassan Nugroho, CEO Hasston, dalam keterangan resmi, Senin (17/1).

Itu dapat dilihat dari perkembangan penjualan yang terjadi di Hasston sebagai salah satu brand (merek) perkakas terkemuka di Indonesia, yang mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Ini terjadi karena perusahaan tersebut memiliki prinsip menghadirkan produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif, sehingga dapat bersaing dengan merek lain. "Dalam dua tahun terakhir kami mencatat pertumbuhan sebesar 64%," imbuh Hassan. Merespons permintaan pasar yang terus meningkat, Hasston berkomitmen menjaga ketersediaan produk. Bahkan hal itu tetap dilakukan pada saat permintaan pasar sedang tinggi atau berkurang. Hal itu dilakukan agar produknya selalu tersedia di pasaran.

Lebih lanjut Hassan menjelaskan, pasar tools dapat digolongkan menjadi dua, yakni segmen bisnis atau profesional danindividu untuk keperluan sehari-hari. Permintaan kedua pasar tersebut, menurutnya, cukup imbang, karena besarnya populasi penduduk dan daya beli yang tinggi. Bahkan pasar individu tidak bisa dipandang sebelah mata, karena selain untuk mata pencaharian, ada juga beberapa individu yang memiliki hobi pertukangan.

Diakui oleh Hassan, di pasaran ada merek perkakas lain yang menawarkan beragam produk yang sama. Namun demikian Hasston memiliki keunggulan dari segi pengalaman selama lebih dari 50 tahun, membuat mereka dikenal luas oleh masyarakat. Berkat kualitas yang ditawarkan, perusahaan boleh dibilang menjadi market leader di bidang tools.

Untuk dapat bersaing dengan merek lain, Hasston juga mengutamakan customer satisfaction, baik dari sisi kualitas, harga, sampai dengan kelengkapan produk di pasaran. Diakui produk-produk tools memiliki harga yang cukup mahal, tetapi perusahaan itu menerapkan pola pikir produk murah, tetapi bukan berarti murahan. Karena sebagai produsen, Hasston sadar kewajibannya menyediakan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau untuk masyarakat Indonesia. "Hasston dipastikan memiliki kualitas terbaik dengan harga yang bersaing, karena produsen dapat menekan biaya produksi sehingga harga yang ditawarkan merupakan yang terbaik," jelas Hassan.

Capaian positif Hasston sepanjang 2021 tidak hanya dapat dilihat dari penjualan yang meningkat, tetapi juga mendapatkan beberapa awards. Hal itu merupakan bukti hasil kerja keras perusahaan dan apresiasi terbesar dari pengguna. "Dengan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengguna setia Hasston dan masyarakat yang sampai hari ini masih percaya kepada kami," ujar Hassan. Pada 2022, pihaknya memiliki target penjualan yang terus meningkat. Untuk mencapainya kembali, perusahaan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik sehingga dapat menjangkau lebih banyak lagi para pengguna. (OL-14)