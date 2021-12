Rekognisi Penting untuk Mendorong Dunia Usaha Lebih Bermanfaat

REKOGNISI penting, karena dapat mendorong dunia usaha untuk berbuat lebih banyak bagi kemaslahatan umat. Secara spesifik, ini dapat mendorong mereka untuk lebih banyak lagi terlibat dalam mendukung tercapainya Sustainability Development Goals (SDGs) yang menjadi agenda dunia untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia dan melindungi bumi dari kerusakan. Agenda PBB untuk mendukung keberlanjutan kehidupan umat manusia dan ekosistemnya ini telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada 2015.

Itu disampaikan Lis Hendriani, Pemimpin Redaksi Majalah Mix Marketing & Communication, dalam perhelatan Indonesia's Best Corporate Sustainability Initiatives. Program yang memasuki tahun ke-6 ini merupakan rekognisi bagi dunia usaha di Indonesia yang berhasil menjalankan program-program berkelanjutan perusahaan (atau populer disebut program CSR/Corporate Social Responsibility). Anugerah Indonesia Corporate Sustainability Warriors pada tahun ini memasuki tahun kedua.

Berbeda dengan penyelenggaraan rekognisi untuk CSR pada umumnya, ditambahkan Lis, Indonesia's Best Corporate Sustainability Initiatives menggunakan pendekatan Social Marketing. "Ini untuk mendorong dunia usaha menularkan inisiatif keberlanjutan mereka secara lebih luas, lebih kreatif, innovatif, dan relevan dengan bisnis mereka," tandasnya dalam webinar, Jumat (10/12).

Program ini dibagi dalam delapan kategori dengan merujuk pada prinsip-prinsip Marketing & Corporate Social Initiatives (MCSI) yang diperkenalkan bapak ilmu Marketing Philip Kotler dan pakar Social Marketing Nancy Lee pada 2005 serta konsep Creating Shared Value (CSV) yang dikembangkan Michael Porter dan Mark Kramer pada 2011. Kategori itu alah philantrophy sebagai program kontribusi langsung kepada gerakan amal, employee volunteering sebagai program yang mendukung dan mendorong karyawan untuk berkontribusi kepada gerakan kebaikan (cause), cause promotion sebagai program yang mendukung gerakan melalui peningkatan awareness dan kepedulian masyarakat, corporate social marketing sebagai program yang mengampanyekan perubahan perilaku dan memastikan perubahan perilaku tersebut dengan sumberdaya yang dimiliki perusahaan, responsible business practices sebagai praktik bisnis dan investasi perusahaan yang mendukung cause tertentu termasuk circular economy atau zero waste, cause related marketing (CRM) sebagai program yang mendukung gerakan lewat sumbangan keuntungan penjualan produk yang diatasnamakan konsumen, creating shared value sebagai program yang menciptakan kebijakan baru atau prosedur operasi yang memungkinkan perusahaan memaksimalkan pendapatannya serta menawarkan manfaat tambahan bagi komunitas lokal, serta pandemic initiatives.

Selain rekognisi Corporate Sustainability Initiatives, sejak tahun lalu Mix MarComm memperluas anugerah ini ke kategori people dengan meluncurkan Corporate Sustainability Warrior yang terdiri dari dua kategori, yaitu Sustainability Team dan Sustainability Top Leader. "Corporate Sustainability Warrior adalah tokoh di dunia usaha yang mengkampanyekan dan mendorong perusahaannya untuk selalu berkontribusi dalam menciptakan dunia yang lebih baik melalui berbagai inisiatif sosialnya," papar Lis.

Terkait penjurian, ada tiga tahap dalam menentukan pemenang pada program kali ini. Penjurian tahap I dilakukan dengan mengevaluasi materi yang disubmit oleh partisipan maupun berasal dari hasil riset Redaksi. Penjurian tahap II dilakukan melalui wawancara tatap muka melalui platform Zoom (untuk Corporate Sustainability Warriors) dan melalui Focus Group Discussion (untuk Corporate Sustainability Initiatives). Selanjutnya, pada seleksi tahap III dilakukan finalisasi dengan mengevaluasi hasil penjurian tahap II.

"Kriteria penilaian program mencakup konsep yakni objektif program dalam mendukung komitmen SDGs, kreativitas, dan inovasi; ekskusi terkait penetapan target penerima manfaat tepat, organisasi penyelenggarasolid, mitra pelaksana kredibel; dan dampak dalam hal ini seberapa besar kontribusi program terhadap perbaikan kehidupan penerima benefit, banyaknya penerima benefit, dan multi-flyer effect program," Lis menjelaskan.

Sementara itu, ditambahkan Lis, untuk kriteria penilaian sustainability warriors mencakup visi jangka panjang dan roadmap CSR perusahaan, visi korporasi dalam mendukung SDGs, peran top leader dalam perencanaan program, dan organisasi yang mendukung eksekusi program. (RO/OL-14)