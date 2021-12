Insight First Asia Bantu Penjual Pantau Peta Persaingan di Lapak Ecommerce

TRANSAKSI perdagangan online (ecommerce) di Indonesia tumbuh dengan signifikan. Nilai transaksinya terus meningkat selama lima tahun terakhir.

Online marketplace adalah salah satu pemain terbesar dalam bisnis ecommerce Indonesia, dimana salah satu platform yang paling

banyak digunakan untuk berdagang secara online di Indonesia adalah marketplace.

CEO of Insight First Asia, Marlina Iryatie mengatakan pihaknya menyediakan InsightBuzz, Tools for the Digital Age, software open-dashboard pertama yang memberikan wawasan dan data dari marketplace mengenai; jumlah penjualan, merek yang terjual, lokasi penjualan, penjualan toko, dan informasi lain yang dibutuhkan para pemilik usaha atau Marketing Manager.

"Dengan tools ini, pengguna dapat memperoleh data dan insight dari Tokopedia, Shoppe, Lazada, JD.id, OLX dan Bukalapak. Juga mengetahui berapa harga yang ditawarkan oleh pesaing, berapa penjualan yang dilakukan oleh pesaing, toko mana yang melakukan penjualan terbanyak, area mana yang paling banyak menjual serta informasi lainnya yang dapat ditarik secara real time," jels Marlina dalam di Jakarta,Rabu (8/12).

Dengan InsightBuzz, seller mampu mengetahui potensi penjualan di marketplace, mengetahui potensi kerjasama dengan merchant-merchant besar di market place, memonitor penjualan produk sendiri, penjualan produk pesaing dan strategi penjualan kedepannya baik di e-commerce

maupun di marketplace, dapat mengungkap berbagai jenis pelanggaran potensial yang dapat memengaruhi merek, termasuk pemalsuan, pelanggaran merek dagang, atau pelanggaran hak cipta, paten, atau hak desain.

Merujuk data yang dihimpun iPrice, pada kuartal II (Q2) 2021 Tokopedia adalah e-commerce yang mendapatkan pengunjung atau visitor web bulanan terbanyak di Indonesia. Total pengunjung Tokopedia mencapai 147.790.000 rata-rata bulanan.

Sedangkan Shopee sebanyak rata-rata 126.996.700 per bulan. Juga terlihat dari jumlah merchant atau penjual di kedua marketplace

tersebut sejak tahun 2020 memperlihatkan lonjakan signifikan. Per Desember 2020, terdapat 9,9 juta penjual terdaftar di Tokopedia*.

Berdasarkan data yang dirilis Katadata, pada tahun 2014 nilai transaksi perdagangan online Indonesia hanya berada di angka 25,1 triliun rupiah dan pada tahun 2016 sudah mencapai angka Rp108,4 triliun . Sedangkan data terakhir menunjukkan Gross Merchandise Value e-commerce Indonesia mencapai Rp 573 trilliun dengan dua pemain yang menguasai pasar Tokopedia

(market share 35%) dan Shoppe (market share 37%).

Adanya perubahan perilaku konsumen yang cenderung melakukan pemvelian secara online sebagai salah satu pemicu tumbuhnya marketplace. Bahkan korporasi besar dan pemilik merek serta produk besarpun sudah masuk ke ranah platform digital ini.

"Hal ini kami lihat sebagai potensi untuk menciptakan sebuah tools yang bermanfaat bagi para seller di market place," tandasnya.