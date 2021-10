Bali United Serius Masuk Dunia Blokchain, Crypto, dan Metaverse

PT Bali Bintang Sejahtera (Bali United) melalui anak perusahaannya yakni PT. KREASI KARYA BANGSA (United Creative) semakin serius dalam mengembangkan bisnis di dunia digital.

Berawal dari tahun 2020, saat ini United Creative telah memiliki komunitas digital dengan jumlah lebih dari 75 juta pengikut di media sosial. Salah satu komunitas terbesar yang dimiliki yakni Rahasia Gadis (@rahahasiagadis), Drama Ojol (@dramaojol.id), KVIBES Korean Entertainment (@officialkvibes @fyi.korea) dan masih banyak lagi.

Melihat peningkatan dalam bisnis digital yang begitu pesat Bali United semakin serius mendalami bukan hanya melalui media sosial melainkan juga melalui teknologi blockchain & crypto. Sejak pertengahan tahun 2021, Bali United telah membuat divisi khusus yang berfokus pada pengembangan usaha blockchain dan crypto, hingga akhirnya pada tanggal 28 Oktober 2021 PT. KREASI KARYA BANGSA meresmikan salah satu bisnis barunya dalam bidang NFT bertajuk KOLEKTIBEL.COM.

Kolektibel.com merupakan curated NFT Marketplace pertama di Indonesia yang berfokus pada moment di dunia olahraga. Koleksi moment kurasi pertama yang akan diluncurkan adalah olahraga bola basket melalui kerjasama resminya bersama dengan Indonesian Basketball League (IBL) yang telah diresmikan kemarin (28/10) dan akan melakukan beta launch pada bulan November 2021.

“Kedepannya kami akan mengembangkan NFT marketplace ini dan bekerja sama dengan olahraga lain seperti sepakbola, badminton, volley dan lainnya. Selain moments, kami juga akan mengembangkan ke produk NFT lain ataupun turunan blockchain lain melalui komunitas digital dan intellectual property yang sudah kami miliki lebih dari 75 juta pengikut,'' ujar Putri Sudali selaku CEO dari PT. Kreasi Karya Bangsa (United Creative).

''Jika dilihat benchmark dari klub/lembaga sepakbola lainnya, mereka sudah duluan di tahun ini masuk ke dunia blockchain, crypto & NFT. Contohnya, NBA melalui NBA Topshot sudah mengembangkan

NFT marketplace yang saat ini valuasi mencapai $7,5B. Manchester City, PSG, Liverpool, Barcelona dan masih banyak lagi melalui Sorare.com yang di bulan September raise $680 juta dolar.” tambahnya.

Dengan tagline Beyond Football, masih banyak lagi yang akan diluncurkan Bali United dan United Creative di tahun mendatang. Putri menyatakan bahwa Bali United juga sedang explore opportunity untuk masuk ke dunia metaverse baik untuk Bali United dan komunitas digital yang dimiliki United Creative.

“Peluncuran NFT ini hanyalah awal dari inovasi baru kami. The future is here for BOLA,” ujar Putri. (X-10)