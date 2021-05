Pelindo IV Bantu Pengangkut Sampah dan Iuran BPJS Nelayan

PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) memberikan bantuan sebanyak 4 unit kendaraan berupa motor sampah. Bantuan diberikan untuk Kelurahan Kaluku Bodoa, Buloa, dan Tallo di Kecamatan Tallo, serta Kelurahan Cambayya di Kecamatan Ujung Tanah.



Corporate Secretary PT Pelindo IV, Dwi Rahmad Toto mengatakan bahwa bantuan tersebut masuk dalam pilar pembangunan sosial dan pembangunan lingkungan. “Semoga bantuan yang diberikan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk penanggulangan sampah di masing-masing kelurahan yang mendapatkan bantuan,” kata Toto.



Tak hanya memberikan bantuan berupa motor sampah, Pelindo IV bekerja sama dengan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar juga akan memberikan pelatihan kepada nelayan yang ada di empat kelurahan di sekitar Makassar New Port (MNP). “Yakni Kelurahan Buloa, Cambayya, Tallo dan Kelurahan Kaluku Bodoa, Kota Makassar. Tentunya bekerja sama juga dengan pemerintah daerah di wilayah masing-masing,” sebut Toto.



Selain itu, nelayan di empat kelurahan itu juga akan diberikan bantuan berupa peralatan kerja seperti mesin diesel dan jaring untuk menangkap ikan. “Kami juga memberikan bantuan berupa pendampingan ekonomi masyarakat nelayan, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.



Bantuan Iuran BPJS

Selain itu, tambah Toto, Perseroan juga memberikan bantuan berupa iuran BPJS Ketenagakerjaan selama 1 tahun kepada kurang lebih 560 nelayan di empat kelurahan yang ada di sekitar Makassar New Port (MNP) tersebut.



Dia mengatakan, bantuan yang diberikan merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan kepada nelayan di sekitar MNP. “Kami sudah melakukan sosialisasi bantuan tersebut kepada para nelayan. Jadi selama satu tahun, Pelindo IV akan membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi kurang lebih 560 nelayan yang ada di 4 kelurahan di sekitar MNP,” kata dia.



Toto menyebutkan, total ada 38 kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan program TJSL Perseroan. “Dalam satu kelompok itu ada yang 8 orang, 10 orang, dan 15 orang. Totalnya kurang lebih 560 nelayan yang mendapatkan bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan selama 1 tahun,” terangnya.



Dia berharap, bantuan melalui program TJSL yang diberikan Pelindo IV akan meringankan beban masyarakat nelayan yang ada di sekitar Makassar New Port.



Seperti diketahui, tak hanya fokus pada bisnis, PT Pelindo IV juga selalu memperhatikan masyarakat dan lingkungan sekitar melalui Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), di mana program TJSL Perseroan tahun ini dikelompokkan dalam 4 pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).



“Yakni pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan lingkungan, dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola,” sebut Toto.



Adapun bantuan kepada para nelayan, menurutnya, masuk dalam pilar pembangunan sosial sektor pengentasan kemiskinan. (RO/OL-10)