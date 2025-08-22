Harga OPPO A3 dan Spesifikasi Lengkap 2025 - Pilihan Terbaik di Kelasnya

Harga OPPO A3.(Dok. Oppo)

OPPO A3 hadir sebagai smartphone kelas menengah dengan harga terjangkau dan spesifikasi mumpuni. Dengan harga OPPO A3 yang kompetitif, ponsel ini menawarkan kombinasi desain stylish, performa tangguh, dan fitur canggih. Cocok untuk kamu yang mencari smartphone handal di kelas harga 2 jutaan. Yuk, simak spesifikasi lengkap dan harga terbarunya di bawah ini!

Spesifikasi OPPO A3: Performa dan Desain Unggulan

OPPO A3 dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna sehari-hari, mulai dari multitasking, fotografi, hingga gaming ringan. Berikut adalah spesifikasi utama OPPO A3:

Layar: IPS LCD 6.67 inci, resolusi HD+ (720 x 1604 piksel), refresh rate 90Hz, kecerahan hingga 1000 nits.

IPS LCD 6.67 inci, resolusi HD+ (720 x 1604 piksel), refresh rate 90Hz, kecerahan hingga 1000 nits. Chipset: Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 1, octa-core, cocok untuk penggunaan harian dan gaming ringan.

Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 1, octa-core, cocok untuk penggunaan harian dan gaming ringan. Memori: RAM 8GB (LPDDR4X) + penyimpanan internal 128GB (eMMC 5.1), mendukung microSD hingga 1TB.

RAM 8GB (LPDDR4X) + penyimpanan internal 128GB (eMMC 5.1), mendukung microSD hingga 1TB. Kamera Belakang: 50MP (f/1.8, autofokus) + 2MP (depth sensor), mendukung video 1080p@30fps.

50MP (f/1.8, autofokus) + 2MP (depth sensor), mendukung video 1080p@30fps. Kamera Depan: 5MP (f/2.2), cocok untuk selfie dan video call.

5MP (f/2.2), cocok untuk selfie dan video call. Baterai: 5100mAh dengan fast charging SUPERVOOC 45W (50% dalam 30 menit).

5100mAh dengan fast charging SUPERVOOC 45W (50% dalam 30 menit). Sistem Operasi: Android 14 dengan antarmuka ColorOS 14.

Android 14 dengan antarmuka ColorOS 14. Fitur Lain: Sertifikasi MIL-STD-810H, IP54 (tahan debu dan cipratan air), NFC, sidik jari samping, jack audio 3.5mm.

Sertifikasi MIL-STD-810H, IP54 (tahan debu dan cipratan air), NFC, sidik jari samping, jack audio 3.5mm. Warna: Sparkle Black, Starry Purple, Starlight White.

Dengan spesifikasi ini, OPPO A3 menjadi pilihan menarik untuk kamu yang ingin ponsel tangguh dengan harga OPPO A3 yang ramah di kantong.

Harga OPPO A3 di Indonesia 2025

Berdasarkan informasi terbaru, harga OPPO A3 di Indonesia bervariasi tergantung sumber dan waktu pembelian. Berikut perkiraan harganya:

RAM 8GB + 128GB: Rp 1.999.000 - Rp 2.500.000 (tergantung toko dan promo).

Harga ini menjadikan OPPO A3 kompetitif di kelasnya, bersaing dengan ponsel seperti Vivo Y28 dan Realme C65. Kamu bisa cek harga terbaru di marketplace seperti Shopee atau Blibli untuk mendapatkan promo terbaik.

Kelebihan dan Kekurangan OPPO A3

Sebelum membeli, penting untuk tahu kelebihan dan kekurangan OPPO A3 agar sesuai dengan kebutuhanmu:

Kelebihan OPPO A3

Baterai besar 5100mAh dengan pengisian cepat 45W.

Desain tangguh dengan sertifikasi MIL-STD-810H dan IP54.

Kamera utama 50MP dengan hasil foto jernih di kelasnya.

Layar 90Hz yang mulus untuk scrolling dan gaming.

Dukungan NFC untuk transaksi cashless.

Kekurangan OPPO A3

Layar masih HD+, bukan Full HD+ seperti kompetitor.

Tidak ada kamera ultra-wide untuk foto sudut lebar.

Penyimpanan eMMC 5.1 kurang cepat dibandingkan UFS.

Meski ada beberapa kekurangan, harga OPPO A3 yang terjangkau dan fitur unggulannya membuat ponsel ini tetap worth it untuk kebutuhan sehari-hari.

Mengapa Memilih OPPO A3?

OPPO A3 cocok untuk pelajar, pekerja, atau siapa saja yang butuh smartphone reliable dengan harga terjangkau. Fitur seperti baterai tahan lama, pengisian cepat, dan bodi tahan banting menjadikannya pilihan ideal untuk penggunaan aktif. Ditambah lagi, harga OPPO A3 yang bersaing membuatnya sulit dilupain!

Kesimpulan

OPPO A3 menawarkan kombinasi spesifikasi mumpuni dan harga OPPO A3 yang terjangkau di kelas 2 jutaan. Dengan kamera 50MP, baterai 5100mAh, dan desain tahan banting, ponsel ini siap memenuhi kebutuhanmu.