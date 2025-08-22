Harga OPPO A3 dan Spesifikasi Lengkap 2025 - Pilihan Terbaik di Kelasnya

Headline
OPPO A3 hadir sebagai smartphone kelas menengah dengan harga terjangkau dan spesifikasi mumpuni. Dengan harga OPPO A3 yang kompetitif, ponsel ini menawarkan kombinasi desain stylish, performa tangguh, dan fitur canggih. Cocok untuk kamu yang mencari smartphone handal di kelas harga 2 jutaan. Yuk, simak spesifikasi lengkap dan harga terbarunya di bawah ini!
OPPO A3 dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna sehari-hari, mulai dari multitasking, fotografi, hingga gaming ringan. Berikut adalah spesifikasi utama OPPO A3:
Dengan spesifikasi ini, OPPO A3 menjadi pilihan menarik untuk kamu yang ingin ponsel tangguh dengan harga OPPO A3 yang ramah di kantong.
Berdasarkan informasi terbaru, harga OPPO A3 di Indonesia bervariasi tergantung sumber dan waktu pembelian. Berikut perkiraan harganya:
Harga ini menjadikan OPPO A3 kompetitif di kelasnya, bersaing dengan ponsel seperti Vivo Y28 dan Realme C65. Kamu bisa cek harga terbaru di marketplace seperti Shopee atau Blibli untuk mendapatkan promo terbaik.
Sebelum membeli, penting untuk tahu kelebihan dan kekurangan OPPO A3 agar sesuai dengan kebutuhanmu:
Meski ada beberapa kekurangan, harga OPPO A3 yang terjangkau dan fitur unggulannya membuat ponsel ini tetap worth it untuk kebutuhan sehari-hari.
OPPO A3 cocok untuk pelajar, pekerja, atau siapa saja yang butuh smartphone reliable dengan harga terjangkau. Fitur seperti baterai tahan lama, pengisian cepat, dan bodi tahan banting menjadikannya pilihan ideal untuk penggunaan aktif. Ditambah lagi, harga OPPO A3 yang bersaing membuatnya sulit dilupain!
OPPO A3 menawarkan kombinasi spesifikasi mumpuni dan harga OPPO A3 yang terjangkau di kelas 2 jutaan. Dengan kamera 50MP, baterai 5100mAh, dan desain tahan banting, ponsel ini siap memenuhi kebutuhanmu.
