Indonesia Jadi Penyumbang Terbesar Penjualan Mitsubishi Motors Global

PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menginformasikan pencapaian penjualan positif pada keseluruhan tahun fiskal 2021, dengan total penjualan lebih dari 114.265 unit, atau berkontribusi lebih dari 12% terhadap penjualan MMC secara global, yang sekaligus menjadikan MMKSI sebagai penyumbang terbesar penjualan retail MMC pada skala global. Pencapaian penjualan MMKSI tahun fiskal 2021 meningkat 60.186 unit atau sebesar 111% dibandingkan dengan performa penjualan MMKSI pada tahun fiskal sebelumnya.

Dengan demikian, Indonesia menempati urutan puncak sebagai distributor dengan performa penjualan retail terbaik disusul oleh Amerika Serikat dan Jepang di posisi tiga teratas. Komposisi penjualan Mitsubishi Motors di Indonesia didominasi oleh model Xpander (termasuk Xpander Cross) yang menempati posisi pertama dengan kontribusi model lebih dari 49%, diikuti oleh L300 dengan kontribusi 24,4%, dan Pajero Sport dengan kontribusi 17,4%. Sementara sekitar 9% lainnya disumbangkan oleh model Triton, Eclipse Cross, dan Outlander PHEV2.

“Capaian positif ini menjadi pemicu semangat MMKSI untuk dapat terus memberikan produk dan layanan terbaik kepada konsumen secara berkelanjutan pada keseluruhan proses kepemilikan kendaraan, yang sejalan dengan komitmen MMC kepada Indonesia sebagai negara terpenting dan terstrategis bagi MMC di peta pasar global. Kami berharap capaian yang telah diraih Mitsubishi Motors dapat memberikan kontribusi positif terhadap industri otomotif, pertumbuhan ekonomi dan kepentingan masyarakat secara luas,” ungkap Presiden Direktur MMKSI Naoya Nakamuradalam siaran resminya (Senin (23/5)..

Selain pengenalan untuk penyempurnaan produk baru pada tahun fiskal 2021 untuk model New Pajero Sport, New Xpander dan New Xpander Cross, termasuk beberapa model spesial, MMKSI sebagai distributor dan representatif MMC di Indonesia juga menginisiasi peningkatan kepuasan konsumen melalui penguatan pengalaman konsumen/customer experience yang berbasis pada penambahan ragam layanan, termasuk layanan interaktif dan terdigitalisasi yang semakin mudah dijangkau oleh konsumen, didukung dengan ekspansi jaringan diler untuk mendukung layananan penjualan unit, suku cadang dan layanan purna jual.

Pada Maret 2022, MMKSI juga meluncurkan konsep branding terbaru, 'Life Adventure' yang mendukung petualangan kehidupan banyak orang di Indonesia, untuk menjadi bagian dari perjalanan yang menakjubkan dan menantang bersama, serta mengembangkan kehidupan yang lebih sukses dan membanggakan, untuk memperkuat posisi dan image dari brand Mitsubishi Motors di Indonesia. (S-4)