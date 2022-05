The All New Subaru Forester Tandai Kehadiran Kembali Subaru di Indonesia

SUBARU Corporation Japan dan PT Plaza Auto Mega (PAM) secara resmi memperkenalkan SUV terbarunya the all-new Subaru Forester di Flagship Dealer, Plaza Subaru Alam Sutera, kamis (19/5). Peluncuran Forester generasi ke-5 ini menandai dimulainya lembaran baru Subaru di Indonesia.

The all-new Subaru Forester kini hadir dengan Subaru Core Technology terbaru seperti, Subaru Global Platform, BOXER Engine, dan Symmetrical All-Wheel Drive dengan X-Mode terbaru, serta tampilan perdana dari sistem keselamatan aktif Subaru EyeSight generasi ke-4.

Chief Operating Officer Subaru Indonesia Arie Christopher Setiadharma mengatakan bahwa peluncuran the all-new Subaru Forester menandai kehadiran kembali Subaru di Indonesia, melalui secara penuh diler 3S, Sales, Service dan Spare part di Indonesia.

"Tahun ini sendiri adalah 25th Anniversary dari model Subaru Forester, dan kita mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan versi terbaru Model Year 2022 yang juga baru saja diperkenalkan di berbagai belahan dunia pada awal tahun ini, tidak berselang lama untuk Indonesia," ungkap Arie, Kamis (19/5).

The all-new Subaru Forester, menurut Arie, akan menjadi benchmark baru di kelasnya, sebuah SUV harian yang aman dan nyaman, serta memiliki kemampuan off-road yang dapat diandalkan.

"Dengan dukungan penuh Subaru Corporation Japan, kami yakin dapat memberikan produk dengan inovasi terkini dan layanan terbaik yang mencerminkan value statement Subaru yaitu 'Enjoyment and Peace of Mind'," imbuhnya.

BOXER Engine

Subaru percaya konfigurasi mesin BOXER dengan tata letak poros simetris 180° menghasilkan mesin yang seimbang, halus, dan minim getaran. Konfigurasi tersebut memungkinkan posisi mesin yang lebih rendah dan “ultra-low center of gravity” untuk pengendalian yang lebih stabil dan pengalaman berkendara yang lebih menyenangkan.

The all-new Subaru Forester dibekali mesin FB20, BOXER Engine, 4-silinder, 2.0L Naturally Aspirated bertenaga 156 pada di 6.000 rpm dan torsi maksimal 196 Nm pada 4.000 rpm. Mesin dikombinasi transmisi otomatis Lineartronic CVT 7-percepatan yang dapat dioperasikan secara manual melalui paddle shift pada lingkar setir. Forester terbaru ini juga dilengkapi Active Torque Split AWD untuk penyaluran tenaga yang halus dan merata di semua putaran dan kondisi jalan.

Untuk pasar Indonesia, the all-new Subaru Forester diperkenalkan dengan dua varian, yaitu Subaru Forester 2.0i-L yang ditawarkan dengan harga on the roada DKI Jakarta Rp579.500.000 dan Subaru Forester 2.0i-S EyeSight yang dibanderol Rp659.500.000.

Seluruh the all-new Subaru Forester yang dipasarkan melalui PAM disertai dengan Garansi 3 tahun/100.000 km, servis gratis 3 tahun/50.000km (tergantung mana yang tercapai lebih dahulu), dan juga layanan bantuan darurat 24/7 Subaru Roadside Assistance 3 tahun oleh Atlas Indonesia. (S-4)