Honda Catat Peningkatan Penjualan Tiga Bulan Berturut-turut

SELAMA tiga bulan berturut-turut sepanjang 2022, penjualan Honda di Indonesia terus mengalami peningkatan. Pada April lalu, PT Honda Prospect Motor (HPM) mencatat penjualan sebesar 10.289 unit, lebih besar 8% jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat sebanyak 9.554 unit.

Honda Brio, All New Honda HR-V, serta All New Honda BR-V menjadi model yang memberikan kontribusi terbesar untuk penjualan Honda di bulan lalu. Honda Brio meraih penjualan tertinggi dengan total 4.914 unit, terdiri atas Honda Brio Satya sebesar 3,628 unit dan Honda Brio RS sebesar 1.286 unit. Penjualan itu memberikan kontribusi sebanyak 48% dari total penjualan HPM bulan April 2022.

Selain itu, All New Honda HR-V yang diluncurkan pada 23 Maret 2022 lalu berkontribusi sebesar 18% dari total penjualan HPM dengan penjualan sebanyak 1.892 unit di bulan April. Model SUV lainnya, yaitu All New Honda BR-V juga berkontribusi sebesar 18% dari total penjualan HPM dengan penjualan sebanyak 1.811 unit.

Model Honda lainnya juga turut memberikan kontribusi penjualan Honda pada April 2022 Honda yaitu New Honda CR-V dengan total 775 unit, Honda City Hatchback RS sebesar 435 unit, dan Honda Mobilio sebanyak 304 unit. Pada jajaran mobil sedannya, New Honda Accord mencatatkan penjualan sebesar 66 unit, diikuti All New Honda City sebesar 48 unit, serta All New Honda Civic RS sebesar 42 unit.



Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor Yusak Billy mengatakan, permintaan konsumen yang tinggi pada masa libur Lebaran dan aktivitas masyarakat yang semakin meningkat saat ini mendukung peningkatan penjualan di April lalu.

"Kami juga bersyukur bahwa model-model baru khususnya All New BR-V, All New HR-V dan City Hatchback juga diterima dengan baik oleh konsumen dan berkontribusi signifikan terhadap penjualan Honda. Kami akan terus berusaha memaksimalkan produksi untuk dapat secepatnya memenuhi permintaan konsumen, sekaligus menawarkan berbagai program yang semakin memudahkan konsumen dalam melakukan pembelian mobil," ujar Billy dalam keterangan resmi, Jumat (13/5).

Pada Mei ini, HPM memberikan program penjualan kepada konsumen nasional yang bertajuk 'Kembali Silaturahmi Bersama Honda'. Melalui program ini, konsumen akan mendapatkan free biaya perawatan berkala (Jasa + parts s/d 50.000 km atau 4 tahun) khusus untuk pembelian Honda Brio (Satya dan RS), Honda Mobilio, Honda City Hatchback RS dan Honda CR-V.

Tidak hanya itu, konsumen yang melakukan SPK akan mendapatkan keuntungan seperti mendapatkan DP rendah mulai dari 10%, biaya angsuran rendah, bunga rendah, Lucky Dip Jutaan Rupiah, Grand Prize senilai Jutaan Rupiah, Test Drive berhadiah, hingga Bebas Biaya Paket Perawatan Berkala (Free Paket Hemat 1). (S-2)