Milwaukee Bucks Boyong Amir Coffey dari Los Angeles Clippers

MILWAUKEE Bucks resmi mendatangkan forward Amir Coffey, guna menambah kedalaman skuad untuk menghadapi NBA musim 2025-2026.
Dari laman daring NBA, yang dikutip Kamis (21/8), pemain berpengalaman itu didatangkan Bucks dari Los Angeles Clippers, usai enam musim membela klub tersebut.
Coffey, yang kini berumur 28 tahun, mencatatkan statistik terbaik dalam kariernya pada musim lalu.
Dia menorehkan rata-rata 9,7 poin per laga (ppg), 2,2 rebound per laga (rpg), dan 1,1 assist per laga (apg).
Terkait menit bermain, dia juga mendapat porsi terbesar sepanjang kariernya, yaitu 24,3 menit per laga, dengan total 72 penampilan.
Jumlah itu menjadi catatan terbanyak sejak Coffey melakukan debut di NBA pada 2019.
Pemain dengan postur tubuh setinggi 2,01 meter itu dikenal sebagai shooter yang efisien.
Musim lalu, dia membukukan akurasi tembakan 47,1% dari lapangan dan 40,9 persen dari garis tiga angka.
Konsistensi tersebut membuatnya dipercaya sebagai starter dalam 13 pertandingan di dua musim terakhir bersama Clippers.
Secara keseluruhan, Coffey mencatatkan rata-rata 6,7 ppg, 1,9 rpg, dan 1,1 apg dalam enam musim kariernya.
Dia juga memiliki catatan akurasi impresif, yakni 45,5% untuk tembakan keseluruhan, 38,4% dari tembakan tiga angka, serta 83,7% dari lemparan bebas.
Kehadiran Coffey diharapkan bisa memberikan kedalaman pada rotasi forward Bucks.
Saat ini, Bucks mengandalkan Giannis Antetokounmpo sebagai bintang utama yang bermain di berbagai posisi, didukung Khris Middleton, serta Pat Connaughton.
Manajemen Bucks berharap, bergabungnya Coffey akan membuat tim memiliki opsi tambahan dalam rotasi, terutama untuk menghadapi jadwal padat musim reguler pada musim depan.
Bucks sendiri tengah berusaha memperkuat komposisi tim setelah gagal menembus final NBA musim lalu.
Selain itu, Coffey juga diharapkan mampu mendongkrak performa tim agar lebih kompetitif di Wilayah Timur, yang kini semakin ketat.
Selain kemampuan ofensifnya, Coffey juga dikenal punya peran penting dalam ruang ganti tim. Kehadirannya diprediksi membantu menjaga kestabilan permainan Bucks, mengatur alur serangan, khususnya saat pemain inti diistirahatkan.
Rekrutmen Coffey menegaskan ambisi Bucks untuk memperbaiki kedalaman skuad sekaligus meningkatkan daya saing mereka dalam perburuan gelar juara NBA musim 2025-2026. (Ant/Z-1)
