Menpora Harap Konsep Golfainment dari The Range Diharap Jadi Role Model

ADA berbagai cara untuk menarik minat masyarakat untuk berolahraga atau menyaksikan pertandingan olahraga. Salah satunya adalah dengan menggabungkan olahraga dengan hiburan atau entertainment. Itu sebabnya Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali memuji inovasi The Range Damai Indah Golf yang mengusung konsep golf entertainment (golftainment) pertama di Indonesia.



"Saya kira belum ada tempat driving range seperti The Range yang menggabungkan antara olahraga dan entertainment," kata Amali saat meresmikan driving range golf yang berlokasi di Damai Indah Golf PIK Course, Jakarta, Minggu (23/10) malam WIB.

Baca juga: Universal BPR Sanmare Golf Charity Tournamen Untuk ...

"Fasilitas driving range golf juga dilengkapi dengan teknologi terkini, restoran, dan tempat belanja perlengkapan golf. Jadi ini sudah first class driving range entertainment," ujarnya.



Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Damai Indah Golf Budiarsa Sastrawinata mengatakan The Range hadir dengan teknologi terkini dari Inggris. Dia berharap dengan konsep golftainment, olahraga golf makin memasyarakat. Lebih dari itu, kehadiran The Range diharapkan meramaikan pariwisata Indonesia dan menjadi salah satu destinasi wisata baru bagi wisatawan lokal dan mancanegara.



"Mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, dan senior dapat menikmati fasilitas yang tersedia di sini. Kami berharap tempat ini menjadi pilihan baru bagi siapa saja untuk dapat menikmati quality time dengan berbagai kegiatan positif yang menyenangkan," kata Budiarsa.



The Range hadir berkat kolaborasi Damai Indah Golf dengan Bank Mandiri dalam menjalankan berbagai program. Kawasan ini memiliki keunikan yang dilengkapi dengan fasilitas istimewa yang berbeda dengan kawasan rekreasi dan olahraga lainnya di Indonesia.



Dengan menggabungkan kegiatan indoor dan outdoor yaitu driving range dengan teknologi inrange, 18 holes mini golf, indoor-outdoor restoran, one stop shopping perlengkapan golf. Driving range tiga lantai terdiri dari 78 bay dan 52 di antaranya sudah dilengkapi dengan teknologi terdepan Inrange yang memiliki dua pilihan utama yaitu sistem berlatih (golf practice) dan sistem bermain atau berkompetisi (golf entertainment).



Golf Practice dapat digunakan untuk membantu meningkatkan kemampuan dan akurasi bermain golf. Setiap pukulan direkam dalam aplikasi inrange, sehingga golfer dapat melakukan analisa setiap pukulannya.



Data tersebut tersimpan dalam aplikasi Inrange di device atau telepon seluler sehingga dapat dibuka kembali kapan pun. Sedangkan golf entertainment, sistem bermain yang memiliki berbagai macam games, bisa menjadi ajang rekreasi bermain atau berkompetisi bersama teman atau keluarga.



Teknologi Inrange sudah digunakan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, United Arab Emirate, Belanda, Afrika Selatan, Australia, dan Vietnam. Panduan aplikasinya menggunakan berbagai bahasa, termasuk Bahasa Indonesia untuk mempermudah pengguna. (Ant/A-1)