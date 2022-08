Persaingan Sengit di Putaran Pertama BNI Ciputra Golfpreneur Tournament ADT

PEGOLF Filina, Clyde Mondilla sukses memimpin pada putaran pertama BNI Ciputra Golfpreneur Tournament ADT 2022 yang diselenggarakan di Damai Indah Golf – BSD Course, Serpong, Banten, Rabu (24/8). Kesuksesan Mondilla itu didapat setelah mencetak 64 pukulan atau 8 di bawah par.

Meski begitu, hasil tersebut tidak didapat dengan mudah. Ia yang memulai permainannya di hole 10 mencetak 8 birdie dan tanpa boogey. Penampilannya sejak awal sangat meyakinkan. Birdie pertama di hole 13. Lalu, berturut-turut mencetak birdie di empat hole, yaitu hole 15, 16, 17, dan 18. Pada second nine, menambah tiga birdie di hole 5, 7, dan 8.



Namun, persaingan di hari pertama ini sangat ketat. Abdul Hadi (Singapura) dan Chonlatit Chuenboonngam (Thailand) menempati posisi T2 dengan hanya selisih satu pukulan dari Mondilla. Posisi T4 ditempati enam pegolf, termasuk Kevin Akbar dari Indonesia yang juga merupakan salah satu pegold andalan Ciputra Golfpreneur Foundation. Dia ties dengan Pisitchai Thippong (Thailand), Koh Deng Shan (Singapura), Suttijet Kooratanapisan (Thailand), Paul San (Malaysia), dan Suteepat Prateeptienchai (Thailand). Mereka sama-sama membuat 66 pukulan atau 6 di bawah par.

“Putting saya hari ini bagus. Beberapa minggu ini iron shot dan distance control-nya bagus. Saya banyak tertolong di iron shot. Tee off saya beberapa minggu terakhir ini kurang bagus, hanya hari ini saya banyak memakai 3 wood. Game plan-nya yang penting bolanya sampai di fairway. Walaupun sisa jaraknya masih jauh, tapi saya yakin iron shot-nya,” kata Kevin.

Menurutnya, kondisi lapangan sangat bagus, terutama pada bagian fairway dan green-nya. Speed green lebih cepat dibandingkan dengan hari-hari biasa. Hal lain yang membuatnya bisa tampil lebih lepas adalah dukungan dari dua rekan satuflight-nya, Kevin Yuan (Australia) dan Sam Gillis (Amerika Serikat). Walaupun saling bersaing, namun mereka bertiga dapat bermain bagus dan saling memberikan semangat. Tidak satu pun dari mereka yang membuat boogey. Yuan dan Gilis masing-masing membukukan skor 5 di bawah par.

Kevin berusaha untuk menikmati permainannya. Dia tidak ingin membebani dirinya dengan target. “Yang penting mainnya enjoy saja, hasil belakangan,” jelasnya. BNI Ciputra Golfpreneur Tournament merupakan turnamen ADT keempat yang diikutinya pada 2022.

Sebelumnya dia ikut berkompetisi di OB Golf Invitational (7-10 Juni), Indo Masters Golf Invitational presented by TNE (15-18 Juni), dan terakhir di The 2ndGunungGeulis Golf Invitational supported by Nomura (16-19 Agustus). Hasil terbaik diraihnya di Indo Masters dengan menempati posisi keempat.

Para pegolf Indonesia lainnya yang bermain cukup bagus di hari pertama ini adalah Syukrizal S, Rizchy Subakti, Asugann, George Gandranata, dan pegolf amatir Matthew Lumbantoruan. Mereka Ties di T21 dengan masing-masing mencetak 69 pukulan atau 3 di bawah par.

BNI Ciputra Golfpreneur Tournament ADT 2022 merupakan turnamen ADT dengan hadiah total terbesar di musim ini, yaitu US$110 ribu. Turnamen akan diselenggarakan selama empat hari hingga Sabtu, (27/8). (RO/A-1)