Buronan Penculik Kepala Cabang Bank di Jakarta Ditangkap di Labuan Bajo

Polres Manggarai Barat menangkap EW, tersangka penculikan dan pembunuhan kepala cabang sebuah bank di Jakarta.(Dok.Polres Manggarai Barat)

POLISI menangkap EW alias Eras, 28, salah satu pelaku yang diduga terlibat dalam penculikan dan pembunuhan Kepala Kantor Cabang Pembantu (KCP) sebuah Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta pada 19 Agustus 2025 lalu.

EW ditangkap di Bandara Internasional Komodo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Kamis (21/8) sekitar pukul 12.55 Wita



Tim Resmob Komodo dan Satuan Reskrim Polres Manggarai Barat bersama Unit Pamwaster Sat Pam Obvit Polda NTT bergerak cepat setelah menerima informasi dari Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya mengenai keberadaan pelaku yang melarikan diri ke Labuan Bajo.



"Kami menerima informasi detail mengenai ciri-ciri pelaku dan langsung melakukan penghadangan," ujar Kasat Reskrim Polres Mabar, AKP Lufthi Darmawan Aditya, Jumat (22/8)



EW berprofesi sebagai debt collector dan merupakan warga Kabupaten Manggarai Timur, yang berdomisili di Kramat Jati, Jakarta Timur. Ia ditangkap sesaat setelah turun dari pesawat. Polisi menduga pelaku berupaya melarikan diri ke kampung halamannya.



AKP Lufthi menambahkan, setelah penangkapan, pihaknya berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya. Pelaku diterbangkan ke Jakarta pada pukul 19.28 Wita untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.



Kasus penculikan ini bermula pada Selasa (19/8), ketika Kepala KCP Bank BUMN, MIP, diculik oleh orang tak dikenal di parkiran Lotte Grosir, Ciracas, Jakarta Timur.

Rekaman CCTV menunjukkan korban diculik dengan paksa. Jasad MIP ditemukan dalam kondisi telungkup di sebuah kebun kosong di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. (E-2)