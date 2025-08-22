Headline
Kementerian Haji Terdesak Tenggat

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Buronan Penculik Kepala Cabang Bank di Jakarta Ditangkap di Labuan Bajo

Palce Amalo
22/8/2025 09:55
Buronan Penculik Kepala Cabang Bank di Jakarta Ditangkap di Labuan Bajo
Polres Manggarai Barat menangkap EW, tersangka penculikan dan pembunuhan kepala cabang sebuah bank di Jakarta.(Dok.Polres Manggarai Barat)

POLISI menangkap EW alias Eras, 28, salah satu pelaku yang diduga terlibat dalam penculikan dan pembunuhan Kepala Kantor Cabang Pembantu (KCP) sebuah Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta pada 19 Agustus 2025 lalu.

EW ditangkap di Bandara Internasional Komodo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Kamis (21/8) sekitar pukul 12.55 Wita
 
Tim Resmob Komodo dan Satuan Reskrim Polres Manggarai Barat bersama Unit Pamwaster Sat Pam Obvit Polda NTT bergerak cepat setelah menerima informasi dari Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya mengenai keberadaan pelaku yang melarikan diri ke Labuan Bajo.
 
"Kami menerima informasi detail mengenai ciri-ciri pelaku dan langsung melakukan penghadangan," ujar Kasat Reskrim Polres Mabar, AKP Lufthi Darmawan Aditya, Jumat (22/8)
 
EW berprofesi sebagai debt collector dan merupakan warga Kabupaten Manggarai Timur, yang berdomisili di Kramat Jati, Jakarta Timur. Ia ditangkap sesaat setelah turun dari pesawat. Polisi menduga pelaku berupaya melarikan diri ke kampung halamannya.
 
AKP Lufthi menambahkan, setelah penangkapan, pihaknya berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya. Pelaku diterbangkan ke Jakarta pada pukul 19.28 Wita untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
 
Kasus penculikan ini bermula pada Selasa (19/8), ketika Kepala KCP Bank BUMN, MIP, diculik oleh orang tak dikenal di parkiran Lotte Grosir, Ciracas, Jakarta Timur.

Rekaman CCTV menunjukkan korban diculik dengan paksa. Jasad MIP ditemukan dalam kondisi telungkup di sebuah kebun kosong di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. (E-2)

 

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Heryadi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved