NasDem Babel Berduka, Ketua DPW Sekaligus Anggota DPR RI 2019-2024 Meninggal Dunia

Ketua DPW NasDem Provinsi Bangka Belitung Periode 2019-2024, Zuristyo Firmadata.(MI/Rendy Ferdiansyah)

DEWAN Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Provinsi Bangka Belitung (Babel) berduka, atas meninggalnya Zuristyo Firmadata Jumat (22/8) subuh. Almarhum merupakan Ketua DPW NasDem Provinsi Bangka Belitung (Babel) Periode 2019-2024. Selain itu almarhum juga merupakan anggota DPR RI 2019-2024.

Kabar meninggalnya Zuristyo Firmadata ini disampaikan Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Babel Fendy Haryono, Jumat (22/8). "Innalillahi wainailaihi rojiun. Telah meninggal dunia Kakak Zuristyo Firmadata, Ketua DPW NasDem Babel Periode 2019-2024, sekaligus anggota DPR RI Periode 2019-2024," kata Fendy.

Disebutkan Fendy, almarhum meninggal dunia Jumat (22/8) subuh di Rumah Sakit Medistra Jakarta, dan akan di semayamkan di rumah duka di Pondok Rangon, Jakarta. "Nanti akan di semayamkan di rumah duka dan akan di makamkan usai salat Jumat," ujarnya.

Menurut Fendy, almarhum merupakan sosok yang banyak berjasa bagi Partai NasDem, hingga Partai NasDem bisa besar seperti saat ini. "Almarhum banyak berjasa bagi NasDem, lewat beliau NasDem Babel ada wakil di Senayan," ujarnya.

DPW NasDem, lanjut Fendy, merasa kehilangan Sosok seperti beliau. "Semoga almarhum diterima di sisi Allah Swt," pungkasnya. (E-2)