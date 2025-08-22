10 Rekomendasi Bakso Salatiga Paling Enak yang Wajib Dicoba!

Ilustrasi(freepik.com)

SALATIGA, kota kecil yang terkenal dengan udaranya yang sejuk, juga punya banyak tempat makan bakso yang lezat. Jika kamu sedang mencari bakso Salatiga yang enak dan menggugah selera, artikel ini akan membantu! Kami telah merangkum 10 tempat terbaik untuk menikmati bakso di Salatiga. Dari bakso legendaris hingga yang modern, semua ada di sini. Yuk, simak daftarnya!

1. Bakso Pak Giyem

Bakso Pak Giyem adalah salah satu tempat makan bakso legendaris di Salatiga. Kuahnya gurih, dan baksonya kenyal dengan daging sapi asli. Lokasinya di Jalan Pemuda, dekat pusat kota, membuatnya mudah dijangkau.

Apa yang Spesial?

Bakso urat dengan tekstur renyah

Kuah kaldu sapi yang kaya rasa

Harga mulai dari Rp15.000

2. Bakso Mas Joko

Di Jalan Taman Sari, kamu bisa menemukan Bakso Mas Joko. Tempat ini terkenal dengan bakso telurnya yang besar dan penuh cita rasa. Cocok untuk pecinta bakso Salatiga yang suka porsi jumbo!

Kenapa Harus Coba?

Bakso telur dengan kuning telur meleleh

Pilihan mie kuning atau bihun

Harga terjangkau, sekitar Rp18.000

3. Warung Bakso Mbleber

Warung ini terkenal dengan nama uniknya dan rasa bakso yang tak kalah enak. Lokasinya di Jalan Veteran, dan selalu ramai oleh pengunjung lokal.

Keunggulan

Bakso halus yang lembut di mulut

Sambal pedas yang bikin nagih

Porsi besar dengan harga Rp16.000

4. Bakso Pak Slamet

Bakso Pak Slamet di Jalan Sudirman menawarkan bakso dengan kuah bening yang segar. Tempat ini cocok untuk makan siang bersama keluarga.

Mengapa Populer?

Kuah bening dengan aroma bawang putih

Pilihan bakso kecil atau besar

Harga mulai dari Rp14.000

5. Bakso Buah Hati

Terletak di kawasan Sidomukti, Bakso Buah Hati punya penggemar setia karena baksonya yang empuk dan kuahnya yang kaya rempah.

Alasan untuk Berkunjung

Bakso isi keju yang lumer

Pelayanan ramah dan cepat

Harga sekitar Rp20.000

6. Bakso Agung

Bakso Agung di Jalan Hasanudin terkenal dengan variasi menunya. Selain bakso sapi, ada juga bakso ayam dan bakso ikan!

Apa yang Menarik?

Varian bakso yang beragam

Kuah kaldu yang ringan dan segar

Harga mulai dari Rp17.000

7. Bakso Pak Min

Warung bakso ini ada di Jalan Diponegoro. Bakso Pak Min dikenal dengan bakso uratnya yang besar dan kuahnya yang hangat.

Keistimewaan

Bakso urat dengan tekstur kenyal

Tambahan tetelan yang melimpah

Harga sekitar Rp15.000

8. Bakso Mbok Sari

Di Jalan Kartini, Bakso Mbok Sari menawarkan bakso dengan cita rasa tradisional. Cocok untuk yang suka bakso dengan kuah kental.

Yang Bikin Bed

Kuah kental dengan rasa gurih

Bakso kecil yang mudah dikunyah

Harga mulai dari Rp13.000

9. Bakso Pak Kumis

Terletak di daerah Blotongan, Bakso Pak Kumis punya bakso dengan tekstur lembut dan kuah kaldu yang bening. Tempat ini selalu ramai saat jam makan.

Keunggulan

Bakso sapi asli tanpa campuran

Sambal yang bisa disesuaikan

Harga sekitar Rp16.000

10. Bakso Kangkung

Bakso Kangkung di Jalan Fatmawati menawarkan sensasi unik dengan tambahan kangkung segar dalam kuah bakso. Cocok untuk yang suka variasi!

Apa yang Unik?

Kangkung segar dalam kuah bakso

Bakso kecil dengan rasa daging kuat

Harga mulai dari Rp18.000

Tips Menikmati Bakso Salatiga

Untuk pengalaman terbaik, coba datang saat jam makan siang atau sore hari agar kuah bakso masih panas. Jangan lupa tambahkan sambal dan kecap sesuai selera. Jika kamu suka pedas, minta sambal ekstra! Pastikan juga mencoba minuman khas Salatiga seperti es dawet untuk teman makan bakso.

Kesimpulan

Salatiga punya banyak pilihan bakso Salatiga yang enak dan terjangkau. Dari bakso legendaris seperti Bakso Pak Giyem hingga yang unik seperti Bakso Kangkung, semua layak dicoba.