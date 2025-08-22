10 Rekomendasi Bakso Salatiga Paling Enak yang Wajib Dicoba!

Headline
Soal Noel, Presiden Persilakan KPK

Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.

Media Indonesia
22/8/2025 13:00
SALATIGA, kota kecil yang terkenal dengan udaranya yang sejuk, juga punya banyak tempat makan bakso yang lezat. Jika kamu sedang mencari bakso Salatiga yang enak dan menggugah selera, artikel ini akan membantu! Kami telah merangkum 10 tempat terbaik untuk menikmati bakso di Salatiga. Dari bakso legendaris hingga yang modern, semua ada di sini. Yuk, simak daftarnya!

1. Bakso Pak Giyem

Bakso Pak Giyem adalah salah satu tempat makan bakso legendaris di Salatiga. Kuahnya gurih, dan baksonya kenyal dengan daging sapi asli. Lokasinya di Jalan Pemuda, dekat pusat kota, membuatnya mudah dijangkau.

Apa yang Spesial?

  • Bakso urat dengan tekstur renyah
  • Kuah kaldu sapi yang kaya rasa
  • Harga mulai dari Rp15.000

2. Bakso Mas Joko

Di Jalan Taman Sari, kamu bisa menemukan Bakso Mas Joko. Tempat ini terkenal dengan bakso telurnya yang besar dan penuh cita rasa. Cocok untuk pecinta bakso Salatiga yang suka porsi jumbo!

Kenapa Harus Coba?

  • Bakso telur dengan kuning telur meleleh
  • Pilihan mie kuning atau bihun
  • Harga terjangkau, sekitar Rp18.000

3. Warung Bakso Mbleber

Warung ini terkenal dengan nama uniknya dan rasa bakso yang tak kalah enak. Lokasinya di Jalan Veteran, dan selalu ramai oleh pengunjung lokal.

Keunggulan

  • Bakso halus yang lembut di mulut
  • Sambal pedas yang bikin nagih
  • Porsi besar dengan harga Rp16.000

4. Bakso Pak Slamet

Bakso Pak Slamet di Jalan Sudirman menawarkan bakso dengan kuah bening yang segar. Tempat ini cocok untuk makan siang bersama keluarga.

Mengapa Populer?

  • Kuah bening dengan aroma bawang putih
  • Pilihan bakso kecil atau besar
  • Harga mulai dari Rp14.000

5. Bakso Buah Hati

Terletak di kawasan Sidomukti, Bakso Buah Hati punya penggemar setia karena baksonya yang empuk dan kuahnya yang kaya rempah.

Alasan untuk Berkunjung

  • Bakso isi keju yang lumer
  • Pelayanan ramah dan cepat
  • Harga sekitar Rp20.000

6. Bakso Agung

Bakso Agung di Jalan Hasanudin terkenal dengan variasi menunya. Selain bakso sapi, ada juga bakso ayam dan bakso ikan!

Apa yang Menarik?

  • Varian bakso yang beragam
  • Kuah kaldu yang ringan dan segar
  • Harga mulai dari Rp17.000

7. Bakso Pak Min

Warung bakso ini ada di Jalan Diponegoro. Bakso Pak Min dikenal dengan bakso uratnya yang besar dan kuahnya yang hangat.

Keistimewaan

  • Bakso urat dengan tekstur kenyal
  • Tambahan tetelan yang melimpah
  • Harga sekitar Rp15.000

8. Bakso Mbok Sari

Di Jalan Kartini, Bakso Mbok Sari menawarkan bakso dengan cita rasa tradisional. Cocok untuk yang suka bakso dengan kuah kental.

Yang Bikin Bed

  • Kuah kental dengan rasa gurih
  • Bakso kecil yang mudah dikunyah
  • Harga mulai dari Rp13.000

9. Bakso Pak Kumis

Terletak di daerah Blotongan, Bakso Pak Kumis punya bakso dengan tekstur lembut dan kuah kaldu yang bening. Tempat ini selalu ramai saat jam makan.

Keunggulan

  • Bakso sapi asli tanpa campuran
  • Sambal yang bisa disesuaikan
  • Harga sekitar Rp16.000

10. Bakso Kangkung

Bakso Kangkung di Jalan Fatmawati menawarkan sensasi unik dengan tambahan kangkung segar dalam kuah bakso. Cocok untuk yang suka variasi!

Apa yang Unik?

  • Kangkung segar dalam kuah bakso
  • Bakso kecil dengan rasa daging kuat
  • Harga mulai dari Rp18.000

Tips Menikmati Bakso Salatiga

Untuk pengalaman terbaik, coba datang saat jam makan siang atau sore hari agar kuah bakso masih panas. Jangan lupa tambahkan sambal dan kecap sesuai selera. Jika kamu suka pedas, minta sambal ekstra! Pastikan juga mencoba minuman khas Salatiga seperti es dawet untuk teman makan bakso.

Kesimpulan

Salatiga punya banyak pilihan bakso Salatiga yang enak dan terjangkau. Dari bakso legendaris seperti Bakso Pak Giyem hingga yang unik seperti Bakso Kangkung, semua layak dicoba.



Editor : Indrastuti
