10 Rekomendasi Bakso Salatiga Paling Enak yang Wajib Dicoba!

Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
SALATIGA, kota kecil yang terkenal dengan udaranya yang sejuk, juga punya banyak tempat makan bakso yang lezat. Jika kamu sedang mencari bakso Salatiga yang enak dan menggugah selera, artikel ini akan membantu! Kami telah merangkum 10 tempat terbaik untuk menikmati bakso di Salatiga. Dari bakso legendaris hingga yang modern, semua ada di sini. Yuk, simak daftarnya!
Bakso Pak Giyem adalah salah satu tempat makan bakso legendaris di Salatiga. Kuahnya gurih, dan baksonya kenyal dengan daging sapi asli. Lokasinya di Jalan Pemuda, dekat pusat kota, membuatnya mudah dijangkau.
Di Jalan Taman Sari, kamu bisa menemukan Bakso Mas Joko. Tempat ini terkenal dengan bakso telurnya yang besar dan penuh cita rasa. Cocok untuk pecinta bakso Salatiga yang suka porsi jumbo!
Warung ini terkenal dengan nama uniknya dan rasa bakso yang tak kalah enak. Lokasinya di Jalan Veteran, dan selalu ramai oleh pengunjung lokal.
Bakso Pak Slamet di Jalan Sudirman menawarkan bakso dengan kuah bening yang segar. Tempat ini cocok untuk makan siang bersama keluarga.
Terletak di kawasan Sidomukti, Bakso Buah Hati punya penggemar setia karena baksonya yang empuk dan kuahnya yang kaya rempah.
Bakso Agung di Jalan Hasanudin terkenal dengan variasi menunya. Selain bakso sapi, ada juga bakso ayam dan bakso ikan!
Warung bakso ini ada di Jalan Diponegoro. Bakso Pak Min dikenal dengan bakso uratnya yang besar dan kuahnya yang hangat.
Di Jalan Kartini, Bakso Mbok Sari menawarkan bakso dengan cita rasa tradisional. Cocok untuk yang suka bakso dengan kuah kental.
Terletak di daerah Blotongan, Bakso Pak Kumis punya bakso dengan tekstur lembut dan kuah kaldu yang bening. Tempat ini selalu ramai saat jam makan.
Bakso Kangkung di Jalan Fatmawati menawarkan sensasi unik dengan tambahan kangkung segar dalam kuah bakso. Cocok untuk yang suka variasi!
Untuk pengalaman terbaik, coba datang saat jam makan siang atau sore hari agar kuah bakso masih panas. Jangan lupa tambahkan sambal dan kecap sesuai selera. Jika kamu suka pedas, minta sambal ekstra! Pastikan juga mencoba minuman khas Salatiga seperti es dawet untuk teman makan bakso.
Salatiga punya banyak pilihan bakso Salatiga yang enak dan terjangkau. Dari bakso legendaris seperti Bakso Pak Giyem hingga yang unik seperti Bakso Kangkung, semua layak dicoba.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved