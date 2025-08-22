Tinggi Paula Verhoeven: Berapa Sih Tinggi Supermodel Indonesia Ini?

Ilustrasi(IG Paula Verhoeven)

Paula Verhoeven dikenal sebagai salah satu model ternama di Indonesia dengan tinggi badan yang luar biasa. Banyak yang penasaran, sebenarnya berapa tinggi Paula Verhoeven? Dalam artikel ini, kita akan membahas tinggi badannya, bagaimana postur ini membantunya di dunia modeling, dan fakta menarik lainnya tentang kariernya.

Tinggi Paula Verhoeven adalah 183 cm. Dengan tinggi ini, ia termasuk salah satu model tertinggi di Indonesia, jauh di atas rata-rata tinggi wanita Indonesia yang berkisar antara 155-160 cm. Postur jenjangnya membuatnya menonjol di panggung catwalk dan pemotretan fesyen, baik di dalam negeri maupun internasional.

Mengapa Tinggi Badan Paula Verhoeven Jadi Sorotan?

Tinggi badan Paula Verhoeven sering menjadi perbincangan karena kontras dengan tinggi rata-rata orang Indonesia. Bahkan saat berfoto bersama selebriti lain seperti Fuji (153 cm) atau Ashanty, Paula selalu terlihat menjulang. Postur ini menjadi keunggulan utama dalam karier modelingnya, membantu Paula memenangkan ajang seperti Elite Model Look pada 2003 dan Next Face of Asia pada 2012.

Namun, tahukah kamu? Paula pernah mengaku minder karena tingginya saat kecil. Di Semarang, tempat ia dibesarkan, tinggi badannya dianggap tidak biasa dan membuatnya jadi sasaran bullying verbal di sekolah dasar. Untungnya, ibunya melihat potensi ini dan mendorong Paula untuk terjun ke dunia modeling sejak usia 13 tahun.

Bagaimana Tinggi Badan Membantu Karier Paula?

Dengan tinggi Paula Verhoeven yang mencapai 183 cm, ia memiliki proporsi tubuh ideal untuk dunia fesyen. Tinggi badannya memungkinkan gaun dan pakaian desainer tampil sempurna di tubuhnya. Paula juga pernah bekerja sebagai model di Singapura dan Milan, meskipun ia sempat menghadapi tantangan di Milan karena beberapa pakaian dianggap terlalu pendek untuk posturnya.

Selain modeling, tinggi badannya juga membuatnya tampil elegan dalam balutan gamis syar’i. Paula sering membagikan inspirasi busana untuk wanita bertubuh tinggi melalui Instagram-nya, memberikan ide outfit yang simpel tapi anggun untuk wanita dengan tinggi di atas 170 cm.

Fakta Menarik tentang Paula Verhoeven

Asal-usul tinggi badan: Tinggi Paula diwarisi dari kakeknya yang berdarah Belanda, ditambah darah Tionghoa dan Jawa dari orang tuanya.

Tinggi Paula diwarisi dari kakeknya yang berdarah Belanda, ditambah darah Tionghoa dan Jawa dari orang tuanya. Karier modeling: Paula mulai modeling sejak SMP, menjadi finalis GADIS Sampul 2001 dan juara Elite Model Look 2003.

Paula mulai modeling sejak SMP, menjadi finalis GADIS Sampul 2001 dan juara Elite Model Look 2003. Bisnis fesyen: Paula mendirikan Supermodels Project pada 2018 dan kini memiliki brand fesyen untuk wanita bertubuh tinggi.

Paula mendirikan Supermodels Project pada 2018 dan kini memiliki brand fesyen untuk wanita bertubuh tinggi. Kehidupan pribadi: Paula menikah dengan Baim Wong pada 2018, tetapi pernikahan mereka berakhir pada 2025. Mereka memiliki dua anak, Kiano dan Kenzo.

Kesimpulan

Tinggi Paula Verhoeven yang mencapai 183 cm bukan hanya keunggulan fisik, tetapi juga kunci suksesnya sebagai supermodel Indonesia. Meski pernah minder dan dibully saat kecil, Paula mampu mengubah keunikannya menjadi aset berharga di dunia fesyen. Dari catwalk hingga bisnis fesyen, postur tingginya terus menginspirasi banyak orang, terutama wanita dengan tubuh tinggi yang ingin tampil percaya diri.